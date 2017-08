Prebivalci Zaloga zaskrbljeni zaradi črne vode iz vodnjaka

Po neuradnih podatkih naj bi bile v vodi prisotne bakterije fekalnega izvora

8. avgust 2017 ob 16:11

Novo mesto - Televizija Slovenija, STA

Krajani Zaloga pri Novem mestu so zaskrbljeni zaradi vode iz vodnjaka za zalivanje. Pretekli teden so namreč opazili, da je črna. Obvestili so pristojne, rezultati analiz pa niso znani.

Po poročanju Televizije Slovenija so po neuradnih informacijah mikrobiološke analize podtalnice iz vodnjaka pokazale močno povečano prisotnost bakterij fekalnega izvora. Za odkritje morebitne povezave onesnaženosti vode v vodnjaku z nedavnim požarom v družbi Ekosistemi pa bo treba počakati na rezultate kemične analize vode.

Je pa uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin objavila analize vzorcev živalske krme, zbranih na območju požara. Analiza je pokazala, da zbrani vzorci ne vsebujejo nevarnih snovi, ki nastajajo pri nepopolnem gorenju plastike in lesa.

Vzorci krme niso pokazali onesnaženja

Krma je primerna za krmljenje živali. Izjema je le tista, na kateri so ob spravilu jasno vidne posledice požara oz. saje ali pepel. Takšno krmo je treba zavreči, okoličani požara pa naj živali pojijo z vodo iz javnega vodovoda, so opozorili na upravi.

Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa glede na izide preizkušanja vzorcev vrtnin in zemljine ocenjujejo, da v širši okolici požara glede uporabe vrtnin in gibanja na prostem veljajo običajna higienska priporočila. Izjema so onesnažene površine, kjer so jasno vidne posledice požara, saje, pepel in izcedna požarna voda.

Tem območjem se je treba izogibati, v primeru stika pa upoštevati vsa splošna priporočila v zvezi s požarom. Še vedno velja, da je treba sadje ali zelenjavo, na katerih so ali pa so bili vidni ostanki saj, zavreči in odvreči med komunalne odpadke.

L. L.