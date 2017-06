Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nevihte prihajajo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihajajo močnejše nevihte in možnost naraslih voda

Hudourniki predvsem v višje ležečih krajih

6. junij 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V zahodni in severozahodni Sloveniji so danes in v noči na sredo možne močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. V večjem delu države lahko porastejo manjši vodotoki.

Možna so razlivanja hudourniških voda, posebej na območju Julijskih in Kamniških Alp, Vipave in v okolici Savinje, je opozoril dežurni hidrolog Igor Strojan.

Plohe in nevihte se bodo danes popoldne širile proti osrednji in vzhodni Sloveniji. V zahodnih in severozahodnih krajih bodo močnejši nalivi. Ponoči bo dež zajel vso Slovenijo in do jutra marsikje ponehal. Padavine bo spremljal okrepljen severni veter, so zapisali na spletni strani agencije za okolje (Arso).

V sredo so krajevne plohe napovedane za osrednji in južni del Slovenije. Zvečer se bodo plohe ponovno razširile čez večji del Slovenije. Ob tem bo pihal severni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja.

