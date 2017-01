Primorsko bo zajela močna burja. Na avtocestah pričakujejo zamete

Burja bo ponekod pihala s sunki do 140 kilometrov na uro

16. januar 2017 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Burja, ki je na Primorskem že povzročila nekaj nevšečnosti, se bo še okrepila, sunki pa bodo dosegali hitrost tudi do 120 kilometrov na uro. Zaradi burje pričakujejo zamete na avtocestah in številne nevšečnosti v prometu.

Močna burja je na Primorskem že prevrnila nekaj dreves na ceste. Zaradi burje je bila prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na regionalni cesti Selo-Ajševica-Vogrsko, hitri cesti Nanos-Selo in regionalno cesto Vipava-Ajdovščina. Uprava za pomorstvo in promet je za pomorski promet priprla koprsko pristanišče.

Po napovedih agencije za promet se bo burja ponoči še okrepila in bo na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrosti od 100 do 120 kilometrov na uro. Še močnejšo burjo lahko pričakujemo v torek čez dan, ko bodo sunki dosegli hitrosti okoli 140 kilometrov na uro. Zaradi tega je verjetna popolna zapora hitre ceste prek Rebrnic oziroma Vipavske doline.



Možni zameti na avtocesti

Močno burjo pričakujejo tudi na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Senožečami, predvsem v območju razcepa nanos. Ker je po vremenski napovedi lahko prisotno tudi manjše vzporedno sneženje, je pričakovati še izredno poslabšano vidljivost na naštetih avtocestnih odsekih. Burja namreč odnaša sneg iz okolice neposredno na vozišče in tako na cestišče nanaša manjše zamete, svarijo pri Darsu.

Ponoči in v torek bo morje ob obali močno vzvalovano. Najvišji valovi lahko presežejo višino treh metrov in pri tem ogrozijo valovom izpostavljene dele obale.



Po napovedih Arsa bo ponoči in v torek pretežno oblačno. V zahodni Sloveniji padavin ne bo, drugod bo občasno snežilo. Več padavin bo v južni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do –8, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od –4 do –1, na Primorskem pa do 5 stopinj Celzija.

L. L.