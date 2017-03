Prostovoljci bodo žabam pomagali čez cesto

Postavili bodo številne zaščitne ograje

3. marec 2017 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pomlad je pohitela, saj toplešji večeri in dež žabe že vabita iz prezimovališč do vode. Prostovoljci iz Harš in Grosupljega jim bodo pomagali varno čez cesto, postavili pa bodo tudi številne zaščitne ograje.

V Haršah so v preteklih dneh na drugo stran ceste že pomagali okoli 50 žabam. Vendar pa vseeno prosijo za pomoč prostovoljcev v naslednjih dneh. Na spletni strani pomagajmo-zabicam.si je na voljo zemljevid akcij, ki trenutno potekajo, in kontakt, na katerem se lahko prostovoljci prijavijo, so zapisali na njihovi spletni strani.

Tudi v akciji na Radenskem polju v Grosuplju se je treba vnaprej dogovoriti za sodelovanje na akciji, saj prenašanje poteka v spremstvu koordinatorja. Ta zagotovi pravilno rokovanje z živalmi, poskrbeti pa je treba tudi za popis prenesenih dvoživk in za varnost v cestnem prometu, so zapisali na spletni strani krajinskega parka Radensko polje.

Akcija na Radenskem polju poteka v večernih urah, zato organizatorji svetujejo, naj imajo prostovoljci s seboj odsevni jopič, močno svetilko in primerno obutev ter obleko, ker je lahko precej blatno in mokro. Na spletni strani krajinskega parka pa so objavljena tudi navodila za pot in parkiranje.

G. K.