Sanacija onesnaženega potoka Tojnica prestavljena zaradi neurij

Gladina Tojnice se je čez noč dvignila za približno pol metra

7. avgust 2017 ob 07:34,

zadnji poseg: 7. avgust 2017 ob 10:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Močna neurja na Notranjskem so zamaknila predviden začetek sanacijskih del na vrhniškem potoku Tojnica, ki ga je močno onesnažilo gašenje požara v podjetju za predelavo odpadkov Kemis.

Po načrtu Kemisa, ki je odgovoren za sanacijo potoka, bi se morala začeti sanacija potoka Tojnica začeti v ponedeljek dopoldan.

Najprej je načrtovana preusmeritev vode iz potoka mimo območja sanacije ter namestitev cevovoda in črpalke. Ribiči vrhniške ribiške družine pa bi po načrtu morali opraviti odlov rib v potoku. Vendar je neurje, ki je v nedeljo z zahoda doseglo Slovenijo in krajevno prineslo močna neurja z vetrom in točo, preprečilo začetek sanacije.

Predsednik Ribiške družine Vrhnika Vladimir Mikec je pojasnil, da se je gladina Tojnice čez noč dvignila za približno pol metra, tok potoka je hitrejši, voda pa je kalna. V takih razmerah njihovi ribiči ne bi mogli opraviti izlova rib.

Mikec je tudi povedal, da se s projektom, ki ga je pripravil Kemis in ga je odobrila agencija za okolje (Arso) sicer ne strinjajo. Zato so tudi vložili pritožbo na delno odločbo. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo dejstvo, da se bo sanacija opravila zgolj na dolžini stotih metrov toka Tojnice od Kemisa dolvodno, in ne na celotni dolžini potoka.

V sanacijo bi morali vključiti tudi Ljubljanico

Poleg tega jih moti, da med sanacijo ne bodo odstranjevali zemljine iz dna potoka. Po prepričanju ribičev bi morali v sanacijo vključiti tudi reko Ljubljanico, v katero se zliva Tojnica.

"Morali bi vsaj opraviti vzorčenje tkiva rib v Ljubljanici. Potreben bi bil dolgoročen monitoring, da bi videli, ali se bodo te ribe sploh še drstile, glede na to, da so bili v vodi odkriti tudi hormonski motilci. Da ne bomo čez 15 let presenečeni, ker v Ljubljanici ne bo več rib," je opozarjal Mikec, ki je opozoril, je okoli sanacije po požaru v Kemisu še veliko nedorečenega. "Če se sanacija ne bo izvedla v korist ljudi, ribiči ne bomo tiho," pravi predsednik vrhniške ribiške družine.

Tri faze čiščenja

Kemisov sanacijski program zajema tri faze, delna odločba agencije za okolje pa obravnava le prvo, ki bi se morala začeti danes in v kateri naj bi vode Tojnice preusmerili mimo območja sanacije, namestili cevovode in črpalke ter zajezili zgornje in spodnje točke 100-metrskega odseka Tojnice, za katerega je predvideno odstranjevanje sedimenta. Še pred začetkom del naj bi ribiči Ribiške družine Vrhnika iz potoka izlovili ribe. Za tem naj bi začeli s sesanjem sedimenta Tojnice in začasnim skladiščenjem sedimenta. Zadnji delovni dan izvedbe pa nameravajo Tojnico izpustiti nazaj v strugo.

Poznejše faze bodo obravnavali po tistem. Z dopolnilno odločbo pa bo Arso določil sanacijo okoljske škode, povzročene tlom in biotski raznovrstnosti.

G. C.