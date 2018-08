Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cerkniški ribiči bodo z interventno sanacijo preprečili odtekanje vode iz ribnika in tako zaščitili ribjo populacijo. Foto: BoBo Če pozimi zapade na območju Snežnika veliko snega, se prvo presihanje Cerkniškega jezera premakne v maj, lahko pa celo v junij. Foto: BoBo Sorodne novice Podobe Cerkniškega jezera med realizmom in abstrakcijo Dodaj v

Sanacija preliva bo zaščitila ribe v Cerkniškem jezeru

Projekt bo stal 12.000 evrov

11. avgust 2018 ob 12:16,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 12:44

Cerknica - MMC RTV SLO, STA

Ribiška družina Cerknica se bo v drugi polovici avgusta lotila interventne sanacije preliva v ribniku Rešeto, namenjene ohranjanju ribjega življa v Cerkniškem jezeru.

Ribiči so, kot navajajo v sporočilu za javnost, tri leta pridobivali dovoljenja za sanacijo, zdaj so se odločili, da pristopijo samo k interventni sanaciji preliva, za kar ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Celotna sanacija pregrade je ocenjena na 55.000 evrov, zgolj interventna sanacija preliva pa bo stala 12.000 evrov. Predvidevajo, da bo delna sanacija, s katero bodo zajezili odtekanje vode iz ribnika, končana v enem tednu.

"Tako se bo saniralo samo del, ki ga je visoka voda odtrgala decembra 2015. Na pomoč nam je priskočila Občina Cerknica, ki bo pokrila stroške v vrednosti 50 odstotkov, ostalih 50 odstotkov sredstev pa moramo pridobiti sami. Trenutno razmišljamo o pridobitvi kratkoročnega kredita ali limita," so pojasnili.

Reševanje avtohtonih rib

Glavna naloga ribičev Ribiške družine Cerknica je sicer reševanje ribjega življa na presihajočem Cerkniškem jezeru. Reševanje v zadnjih letih poteka celo leto, v poletnem obdobju pa je intenzivnejše. Ribiči ob padanju gladine vode rešujejo vse ribje vrste in rake, prednost pri tem imajo avtohtone ribe (ščuka, linj, klen in potočna postrv) ter krapi. Ribe in rake vlagajo v ribnik za požiralnikom Rešeto, kjer preživijo do deževja, ko jezero spet napolni voda.

Kako pogosto in kdaj bo jezero presahnilo, je odvisno od količine padavin. Padavine morajo biti predvsem na območju Bloške planote, Loške doline in Babnega Polja, ker so na tem območju glavni vodni pritoki za Cerkniško jezero. Če pozimi zapade na območju Snežnika veliko snega, se prvo presihanje Cerkniškega jezera premakne v maj, lahko pa celo v junij.

