Število severnih jelenov na Arktiki se je v 20 letih prepolovilo

Segrevanje povzroča vrsto težav

12. december 2018 ob 07:26

Washington - MMC RTV SLO

V zadnjih dveh desetletjih se je število severnih jelenov na arktičnem območju več kot prepolovilo. Razlog je višanje temperatur in sprememba vegetacije.

Poročilo o vplivu podnebnih sprememb na Arktiki, ki ga je objavila Ameriška geofizikalna raziskovalna zveza, kaže, da je število teh živali padlo z okoli pet milijonov na okoli 2,1 milijona, poroča BBC.

Spremembe v vremenu in vegetaciji delajo arktično tundro precej manj gostoljubno za severne jelene.

Znanstveniki so najbolj zaskrbljeni zaradi čred jelenov na severu Kanade in na Aljaski. Nekatere so se skrčile za več kot 90 odstotkov, kar močno otežuje njihovo obnovitev.

Nevarno segrevanje Arktike

Okoljski znanstvenik z Univerze v Virginii Howard Epstein, eden od številnih avtorjev poročila, opozarja, da segrevanje na tem območju ne kaže znakov upočasnitve. "Na nekaterih območjih vidimo povečano sušo zaradi podnebnega segrevanja, to pa vodi v spremembe vegetacije," je dejal.

Lišaj, ki ga jeleni jedo, raste na tleh, zaradi segrevanja pa bolj rastejo višje rastline, ki ga izpodrivajo, je dejal Epstein.

Drug velik problem so insekti. "Toplejše podnebje pomeni več žuželk na Arktiki," je dejal znanstvenik. "Pravijo, da je lep dan za ljudi slab dan za severne jelene". Če je toplo in ne preveč vetrovno, postanejo insekti agresivni in jeleni porabijo veliko energije, da se jih znebijo ali da najdejo kraj, kjer se lahko pred njimi skrijejo, še opozarja Epstein.

Še ena velika težava je dež. Ker na Arktiki vse bolj dežuje, zasnežena tla zmrznejo, zaradi česar jeleni z gobci ne morejo predreti skozi led do hrane.

Na vprašanje, kaj storiti, BBC odgovarja, da na svetovni ravni to pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in omejevanje dviga temperatur.

A znanstveniki pravijo, da je vse več dokazov za to, da se bo segrevanje Artike nadaljevalo. Namen raziskav, kot je ta, objavljena v omenjenem poročilu, je razumeti učinke segrevanja in naučiti se, kako se prilagoditi spremembam podnebja.

Poročilo opozarja tudi na druge težave na območju. Na Arktiki je tako vse več onesnaževanja z mikroplastiko, kar predstavlja grožnjo pticam in morskim živalim. Ob tem so v zadnjih petih letih temperature presegle vse prejšnje rekorde po letu 1900. Vse manjše območje je prekrito z ledom, ta pa je mlajši in tanjši.

B. V.