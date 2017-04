Poudarki Prihodnost "krožnega gospodarstva" Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fotografija Zemlje tokrat malo drugače. Najdete Zemljo in Luno? Tako izgledata z drugega konca Osončja. Med prstani Saturna ju je pred dnevi ujela Nasina sonda Cassini. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Še enkrat se zazrite v to piko. To je tukaj. To je dom. To smo mi. Na njej so vsi, ki jih imate radi, vsi, ki jih poznate, vsakdo, za kogar ste kdaj koli slišali, vsak človek, ki je kdaj koli obstajal, vsi so tu preživeli svoje življenje. Vsa naša sreča in trpljenje, na tisoče samozavestnih verstev, ideologij in ekonomskih doktrin, vsak lovec in nabiralec, vsak junak in strahopetec, vsak ustvarjalec in uničevalec civilizacije, vsak kralj in kmet, vsak zaljubljen mlad par, vsaka mati in oče, vsak otrok z upanjem v očeh, vsak izumitelj in raziskovalec, vsak pridigar morale, vsak skorumpiran politik, vsak zvezdnik, vsak "vrhunski voditelj", vsak svetnik in grešnik v zgodovini naše vrste je živel tam – na delčku prahu. Carl Sagan GIF ANIMACIJA (8 MB): Zemlja in Mesec z 1,6 milijona kilometrov oddaljenosti, posnetek Nasine sonde DSCOVR. Foto: NASA/NOAA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svetovni dan Zemlje, našega edinega doma v vesolju

22. april, svetovni dan Zemlje

22. april 2017 ob 11:29

22. april je svetovni dan Zemlje, planeta, ki se vse bolj potaplja v podnebne spremembe. Organizatorji zato letos izpostavljajo pomembnost okoljske in podnebne pismenosti za učinkovito varovanje okolja.

Organizatorji želijo do leta 2020 želijo zagotoviti, da bo vsak dijak, ki konča srednjo šolo, okoljsko in podnebno pismen, hkrati pa tudi pripravljen ukrepati in postati glas za spremembe. "Podpis pariškega podnebnega sporazuma je en korak do ublažitve posledic podnebnih sprememb. Izobraževanje mora biti ključni del teh prizadevanj," so poudarili.

Zavzemajo se za opolnomočenje vsakogar, s čimer bi spodbudili udejstvovanje pri dejavnostih varovanja okolja. Izobraženost na tem področju po njihovih besedah ni namenjena samo ustvarjanju zelenih volivcev in pospeševanju okoljskih in podnebnih zakonodaj ter politik, temveč tudi pospeševanju do okolja prijazne tehnologije in ustvarjanju zelenih delovnih mest.

Po njihovem prepričanju je treba zgraditi globalno državljanstvo, poučeno o konceptih podnebnih sprememb in zavedajoče se njihove izjemne grožnje našemu planetu.



Ministrstvo za krožno gospodarstvo

Na ministrstvu za okolje in prostor so ob tej priložnosti med drugim izpostavili priložnosti, ki jih prinaša krožno gospodarstvo. Ponuja model proizvodnje in potrošnje, ki omogoča življenje in ustvarjanje na okolju bolj prijazen način.

"K temu lahko pripomorejo nova znanja in tehnologije, nov način oblikovanja ter novi poslovni modeli, ki sledijo paradigmi krožnega gospodarstva, kar zahteva spremembo oziroma prilagoditev skoraj vseh sistemov delovanja," so navedli.

Z lanskim oktobrom je Slovenija postala članica programa 100 regij krožnega gospodarstva fundacije Ellen MacArthur. Na podlagi tega je za letos predvideno predvsem aktivno sodelovanje, izobraževanje in pristop ter začetek aktivnosti t. i. multiplikatorjev. Eden od njih je Gospodarska zbornica Slovenije, pridružila pa se je tudi javna agencija Spirit.

Na pobudo civilnodružbenih organizacij

22. april se kot svetovni dan Zemlje na pobudo civilnodružbenih organizacij po vsem svetu praznuje od leta 1970. Številni posamezniki in okoljske organizacije na ta dan pripravljajo različne dogodke in prireditve, s katerimi opozarjajo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Različni dogodki bodo ob tej priložnosti potekali tudi po vsej Sloveniji.

Eden bolj atraktivnih bo v prestolnici, kjer bodo člani glasbene skupine Siddharta na strehi hotela Park pripravili koncert. Dogodek bo po zagotovilih organizatorjev popolnoma usklajen z okoljevarstveno zavestjo, saj bodo glasbeniki inštrumente uporabljali brez pomoči elektrike, lesena kitara pa bo simbolično opominjala na toplino Zemlje.

V Ljubljani bodo ob dnevu Zemlje tudi zaključili tradicionalno spomladansko čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano, ki se je začela ob svetovnem dnevu voda 22. marca. Akcija se vsako leto zaključi s tradicionalnim čiščenjem Ljubljanice od Špice do Zmajskega mostu. Dogodek, ki je postal priljubljena turistična prireditev, bo letos potekal že 26. leto zapored. Na bregovih Ljubljanice v središču mesta bo ob tem potekal tudi kulturni program, v zahvalo za skrb za čisto okolje pa bodo mimoidočim delili medovite dišavnice.

