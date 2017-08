Tajfun Hato dosegel Hongkong - oblasti izdale najvišja opozorila

34 poškodovanih, več ljudi evakuiranih

23. avgust 2017 ob 09:32

Hongkong - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Hongkongu se je približal tajfun Hato, ki je s seboj prinesel močne padavine in silovit veter. Ulice so poplavljene, odpovedanih je bilo več sto poletov, zaprta je ostala tudi borza.

Hongkonška meteorološka služba je razglasila najvišje opozorilo na desetstopenjski lestvici, kar pomeni nevarnost uničujočega orkanskega vetra. Najvišje opozorilo so izdali prvič po petih letih. Vlada je po mestu odprla 27 zatočišč.

Dopoldne po krajevnem času je bil tajfun 60 kilometrov jugozahodno od Hongkonga. Povzročil je večmetrske valove na priljubljenih mestnih plažah. Poplavne vode so poplavile ulice, ponekod so prebivalci za prevoz uporabili kanuje. Nekaj prebivalcev so morali evakuirati.

Običajno polne hongkonške ulice so bile danes skoraj popolnoma prazne. Večina nebotičnikov v finančni prestolnici je ostalo praznih in zatemnjenih, saj je večina podjetij odpovedala dejavnosti. Veter s hitrostjo do 168 kilometrov na uro je podiral drevesa ter po zraku nosil predmete in smeti.

34 poškodovanih

Oblasti poročajo o 34 poškodovanih. Ustavljena sta trajektni in železniški promet, odpovedanih je bilo 450 poletov.

Tajfun potuje proti ustju Biserne reke in naj bi popoldne po krajevnem času dosegel kopno približno 100 kilometrov zahodno od Hongkonga.

J. R.