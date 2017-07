V divjanju tajfuna po Tajvanu več poškodovanih

Tajfun Nesat se premika na Kitajsko

30. julij 2017 ob 19:13

Tajpej - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Močan tajfun je po Tajvanu poškodoval najmanj 80 ljudi, na južnem delu otoka jih je zaradi poplav več kot 40 ujetih v stanovanjih, v prestolnici Tajpej so oblasti prekinile električno oskrbo.

Tajfun Nesat je na jugu Tajvana povzročil poplave, na severovzhodu in jugovzhodu države pa sprožil številne zemeljske plazove. Zaradi poplav je v južnem delu države v objektih ostalo ujetih več kot 40 ljudi. Skoraj pol milijona ljudi je po navedbah oblasti začasno ostalo brez elektrike.

Okoli 12.000 prebivalcev, ki živijo na območjih, ki so jih ogrožale poplave ali zemeljski plazovi, so morali prepeljati na varno. Odpovedati so morali 42 poletov, motene so bile tudi železniške povezave. Promet in reševanje je onemogočal predvsem veter s hitrostjo sunkov do 119 kilometrov na uro.

Med poškodovanimi je 80 reševalnih delavcev in trije civilisti. Večina reševalcev se je poškodovala zaradi padajočih razbitin, dva izmed njih sta huje poškodovana.

Tajfun se seli na Kitajsko

Nesat je že dosegel provinco Fujian na jugovzhodu Kitajske, kjer so oblasti predhodno razglasile opozorilo pred neurjem in evakuirale več kot 27.000 prebivalcev. Medtem ko se je Nesat premaknil na kitajsko celino, so oblasti izdale opozorilo pred novim tajfunom Haitang, ki se krepi in se približuje Tajvanu.

J. R.