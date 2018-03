Tako močna otoplitev zelo redka - v 70 letih se je to zgodilo le petkrat

Najprej se bosta povečali vodnatosti Dravinje in Sotle

9. marec 2018 ob 10:51,

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 13:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto bodo zaradi kombinacije hitrejšega tajanja snega in velike prehodne vodnatosti mogoča manjša razlivanja rek in manjših vodotokov v vzhodni Sloveniji, opozarjajo na agenciji za okolje.

Vremenoslovci in hidrologi opozarjajo, da so v soboto čez dan razlivanja mogoča predvsem ob Dravinji in Sotli, pozneje pa se bo začela razlivati tudi reka Krka, ki bo bregove prestopila na običajnih območjih predvidoma v soboto zvečer.

Danes bo sicer delno jasno z zmerno oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije tudi pretežno oblačno. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj.

V soboto bo v severnih in vzhodnih krajih še deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0, najvišje dnevne od 7 do 12, na Štajerskem in v Pomurju do 14 stopinj.

V nedeljo se bo dež na zahodu okrepil in se sredi dneva in popoldne razširil nad večji del države. Najmanj padavin bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod južni do jugozahodni veter. V ponedeljek bo na zahodu občasno še nekaj dežja, drugod se bo oblačnost trgala. Še bo pihal jugozahodnik.

Konec februarja 15 stopinj hladnejši od povprečja

Vremenoslovci medtem ugotavljajo, da se je večji del februarja temperatura držala blizu dolgoletnega povprečja, a temperature so začele odstopati konec meseca, ko se je močno ohladilo. Na prelomu iz februarja v marec je bilo po nižinah nekaj dni zapored od 10 do 15 stopinj hladneje kot običajno v tem času, pravijo na Arsu in dodajajo, da gre za enega najhladnejših zaključkov meteorološke zime v zadnjih 70 letih.

Po drugi strani pa se v prvih dneh marca temperatura pri nas naglo zvišuje. Konec tedna bo temperatura zlasti po nižinah na vzhodu znatno presegla dolgoletno povprečje za ta del leta: "Če je še pred okoli osmimi dnevi dnevno povprečje temperature zraka tam znašalo blizu -10 °C, bo od sobote do ponedeljka blizu +10 °C, torej bo razlika med obema obdobjema znašala okoli 20 °C. Za primerjavo, takšna je običajna razlika med zimo in poletjem."

Arso: Tako hitra otoplitev izjemno redka

"Tako močna otoplitev v približno desetih dneh konec meteorološke zime ali na začetku meteorološke pomladi kot letos je redka; podobno je bilo v zadnjih desetletjih le v letih 1948, 1963, 1978 in 1994. Močna otoplitev bo v kombinaciji z vetrom in obilo sončnega vremena zlasti na vzhodu Slovenije hitro pobirala doslej zajetno snežno odejo - v le nekaj dneh bo marsikje skopnel ves sneg, ponekod tudi več kot pol metra. Podobno hitro topljenje zajetne snežne odeje smo imeli marca v posameznih nižinskih delih države le v letih 1952, 1955, 1963, 1976 in 2004," so še zapisali na Arsu.

#odjuga močno vpliva na pretoke rek. Zaradi velike vodnatosti in še hitrejšega taljenja snega jutri pričakujemo prva manjša razlivanja na vzhodu države. Več na https://t.co/qnjCUI0Scx — ARSO vode (@ARSO_VODE) March 9, 2018

T. K. B.