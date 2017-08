Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V četrtek se bo vročina še stopnjevala in ne bo popustila tudi čez vikend. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Vrhunec vročinskega vala... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Temperature v nižinah večinoma že nad 30 °C, najhuje šele prihaja

Dars prestavil nekatera obnovitvena dela

1. avgust 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Znova smo se zbudili v vroč dan, saj so temperature ponekod že dopoldne povzpele do 30 °C. Najhujša vročina prihaja v četrtek.



Podatki samodejnih meteoroloških postaj Arsa kažejo, da se temperature po nižinah gibljejo med 30 in 37 °C, medtem ko je v višjih lega vseeno nekoliko bolj prijetno, npr. na Krvavcu, kjer je 23 °C in na Kredarici, kjer je 17 °C. Vročina pa se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, vrhunec bo v četrtek, ki se bo obdržal tudi do vikenda, in bo zgolj malenkost popustila šele v začetku prihodnjega tedna. Kljub temu bo živo srebro še vedno vztrajalo nad 30 °C.

Jutri bo pretežno jasno. Proti večeru lahko ob meji z Avstrijo nastane kakšna vročinska nevihta. Popoldne bo ponekod zapihal šibek severovzhodnik, v noči na četrtek na Primorskem prehodno šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 33 do okoli 38 °C. V četrtek in petek bo pretežno jasno in zelo vroče. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna nevihta.



Dars: Skrbimo za delavce

Z Darsa pa so sporočili, da so se zaradi visokih temperatur v Darsovi avtocestni bazi Vransko odločili, da prestavijo nekatera vzdrževalna dela na štajerski avtocesti, ki so bila načrtovana za ta teden. Gre za preplastitev voznega pasu na odseku med Lukovico in cestninsko postajo Kompolje in preplastitev prehitevalnega pasu med predorom Jasovnik in Trojanami.

Kljub temu se bodo nadaljevala obnovitvena dela na nekaterih deloviščih z obsežnejšimi in dolgotrajnejšimi obnovitvenimi, denimo med Uncem in Postojno ter med Draženci in Gruškovjem. Gre za večja delovišča, ki so aktivna že dlje časa, medtem ko se na štajerski avtocesti dela še niti niso začela, so pojasnili.



Ob tem so zagotovili, da svojim terenskim delavcem tudi v vročih poletnih dneh namenjajo posebno skrb. Tako lahko vodja avtocestne baze denimo premakne začetek delovnega časa s pol sedme na peto uro zjutraj. Delavcem so zagotovili dodatno osebno varovalno opremo, med drugim zaščitna sončna očala, lahka pokrivala, lahko zaščitno obutev za delo v vročini in lahko osebno varovalno obleko. Vsak dan jih oskrbijo tudi s hladnimi napitki, v primeru višjih temperatur pa lahko odgovorni odredijo krajše odmore v klimatiziranih vozilih.

Poskrbljeno je tudi za cestninske blagajnike, ki delo opravljajo v klimatiziranih kabinah, ki so opremljene tako, da je preprečen vdor izpušnih plinov in vročine. Prav tako Dars spremlja opozorila glede visokih koncentracij ozona. Če bo treba, bodo aktivnosti in ukrepe prilagodili aktualnim razmeram, so še navedli.

A. Č.