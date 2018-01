To zimo zelo malo sončnih žarkov po celotni Evropi

Vremenske nevšečnosti po vsej Evropi

20. januar 2018 ob 08:11

Bruselj - MMC RTV SLO

Poročali smo, da je bil december v Moskvi eden najtemnejših mesecev, zdaj pa so si vremenoslovci edini, da je letošnja zima tudi drugje po Evropi ena najtemnejših.

Če so bili decembra v Moskvi deležni pičlih šest minut sončnih žarkov, jih je bilo v Bruslju za 10 ur in 31 minut. V Belgiji so decembra 2017 tako izmerili drugi najtemnejši mesec od leta 1887, ko so začeli meritve. Manj sončnih žarkov je Bruselj doseglo le leta 1934, ko je sonce sijalo 9,3 ure.

Na severu Francije so imeli malenkost več sreče in so decembra našteli 26 ur, kar pa je še vedno krepko pod 48-urnim povprečjem. "Zvezda je bila ukradena," so pisali v francoskih časopisih. "O soncu še vedno ne duha ne sluha."

V Lillu so med 1. in 13. januarjem letos imeli 2,7 ure sonca, sicer pa se je v preteklih letih povprečje gibalo pri okoli 61,4 ure. Vremenoslovci poročajo, da obstaja možnost, da bodo podrli rekord pičlih 13 ur v enem mesecu iz leta 1948. "Vremenska napoved ni najboljša. Vreme bo še naprej ostalo precej vlažno in turobno," je pojasnil Frédéric Decker.

The Guardian poroča, da so imeli v Normandiji še turobnejšo prvo polovico januarja, saj so bili deležni dve uri in pol sončnih žarkov, mesečno povprečje pa sicer znaša 58,6 ure. Podpovprečne sončne ure pa so bile tudi v Parizu, kjer so jih v primerjavi s siceršnjim januarskim povprečjem 62 ur in pol izmerili 10.

Strokovnjaki opozarjajo, da tako nizek delež sončnih ur lahko vodi v depresijo oziroma tako imenovano sezonsko depresijo, zaradi katere se v zimskih mesecih zaradi majhne količine svetlobe velik delež ljudi spopada s pomanjkanjem energije. "Smo počasni in utrujeni," je pojasnil Florent Durand, ki je lastnik masažnega salona v Lillu, kjer za 39 evrov ponuja tudi svetlobne terapije. "Zasedene imamo čisto vse termine."

Britanski časopis piše še, da so v Moskvi v mesecu decembru našteli le šest minut sončnih žarkov, siceršnje povprečje pa znaša 18 ur. "To je bil najtemnejši mesec, odkar smo začeli meritve. Ko bodo ljudje to prebrali, si bodo rekli, da so končno našli razlog, zakaj so bili tako brezvoljni," so pojasnili ruski meteorologi. Zaradi tako nizkega deleža svetlobe so opazili tudi močan porast povpraševanja po psihologih in psihiatrih.

