Toča je klestila v Murski Soboti in Cerknici. Foto: BoBo

Toča klestila po Prekmurju, Prlekiji in Cerknici

Vremenske težave

2. maj 2018 ob 19:22,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 06:28

Murska Sobota,Cerknica - MMC RTV SLO, STA

V sredo popoldne so se severozahodno od Murske Sobote pojavili hudi nalivi, močnejši sunki vetra in toča. O toči poročajo tudi iz Prlekije, padalo je na Cvenu, v Križevcih, Veržeju in Gornji Radgoni. Okoli 18. ure je toča padala tudi v Cerknici in po njeni okolici.

Nalivi s točo in močnim vetrom so največ težav povzročili v Pomurju, kjer so meteorne vode zalivale hiše, ulice in ceste so bile poplavljene, toča pa naj bi povzročila precej škode tudi na kmetijskih površinah. V Dobrovniku je toča poškodovala ostrešja šestih hiš. Na območju Lendave in Ljutomera je več odjemalcev ostalo brez električne energije. Iz več krajev poročajo o poplavljenih kleteh. Zaradi udara strele je prišlo do manjšega požara na ostrešju stanovanjske hiše v Radovcih in vrtni lopi v Kupšincih.

Vremenska napoved

Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih plohe in nevihte, v drugi polovici noči pa se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V četrtek dopoldne bo deloma sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, tudi nevihte. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 °C.

Al. Ma.