Toplo popoldne prekinilo neurje, ponekod padala toča

V Brkinih močno neurje s točo

12. maj 2018 ob 15:42,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 18:28

Brkini - MMC RTV SLO, STA

Toplo popoldne so po Sloveniji prekinila neurja. Najhuje je bilo na območju Brkinov, kjer se je močnejša nevihta s točo znesla nad pridelkom in popolnoma pobelila tla. Nevihte napovedujejo tudi v prihodnjih dneh.

Meteorna voda, ki je zalivala objekte, je nekaj nevšečnosti povzročila v Ljubljani, je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Na voznike so uperili opozorilo, naj se ne ustavljajo v predoru ali pod nadvozom, če jih toča ujame v vozilu. Nevihtni oblaki bodo ponoči razpadli.

V nedeljo bo zjutraj delno jasno, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Gornjesavski dolini okoli 7, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija, kaže vremenska napoved Arsa.







Hladneje bo

V ponedeljek bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne od zahoda počasi ponehal. Nekoliko hladneje bo. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka s šibkimi južnimi vetrovi v višinah. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma vlažna in nestabilna zračna masa. Nekoliko hladneje bo.

Spodaj posnetek toče v Brkinih, ki ga je na Facebooku objavil Severe Wheather Europe.

