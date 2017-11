Trump namerava preklicati prepoved uvoza slonovih glav kot trofej v ZDA

Močan upad števila slonov v Zambiji

16. november 2017 ob 13:51

Washington - MMC RTV SLO

Medtem ko se število slonov po svetu hitro zmanjšuje, namerava administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa preklicati prepoved uvoza slonovih glav kot trofej v ZDA, ki je izvirala iz časa predsednika Baracka Obame.

Namero preklica prepovedi, ki bi omogočala uvoz slonovih glav iz Zimbabveja in Zambije, je za ameriško televizijo ABC potrdila ameriška Služba za ribe in divje živale.

Sloni so v ameriškem zakonu o ogroženih vrstah sicer označeni kot takšni, a člen zakona omogoča vladi, da podeli dovoljenje za uvoz slonovih trofej, če obstaja dokaz, da bi lov na te živali pravzaprav koristil ohranjanju vrste. Omenjeni člen ameriški Vice news označuje za "luknjo v zakonu". V Službi za ribe in divje živali so sporočili, da imajo nove informacije od predstavnikov Zimbabveja in Zambije, da podpirajo omenjeno preklic prepovedi, poroča ABC.

Vlada še ni oznanila spremembo politike, kot je sporočila organizacija Safari Club International, ki je s tožbo skušala preprečiti prepoved iz leta 2014, pa je bila sprememba ta teden predstavljena na forumu o divjih živalih v Južni Afriki.

Upad števila slonov

Od leta 2001 je število slonov v Zimbabveju upadlo za šest odstotkov, na območjih, kjer je lov na trofeje dovoljen, pa zaznavajo povečano število krivolova, poroča Vice.

V Zambiji pa je število slonov po nekaterih podatkih upadlo z 200.000 leta 1972 na okoli 21.000 leta 2016.

B. V.