Uroš Macerl: Pri kapitalu ni milosti za življenje ljudi in otrok ter za okolje

Uroša Macerla na letališču pričakala skupina podpornikov

30. april 2017 ob 17:39

MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Iz Združenih držav Amerike se je vrnil predsednik društva Eko krog Uroš Macerl, potem ko je v San Franciscu prejel prestižno Goldmanovo okoljevarstveno nagrado, ta velja za Nobelovo nagrado s področja okoljevarstva.

Macerl je s svojim večletnim delovanjem skupaj z drugimi člani Eko kroga odločilno prispeval k zaprtju za zdravje in okolje škodljive cementarne Lafarge v Zagorju. Na letališču Jožeta Pučnika so ga pričakali sokrajani in člani Eko kroga, ki so ga pozdravili z vzkliki, ploskanjem in napisom "Uroš ti si naš ponos".

Macerl je ponovil, da nagrada ni priznanje samo njemu, ampak tudi Eko krogu in drugim okoljskim organizacijam, ki so si skupaj s krajevno skupnostjo ter občino Zagorje, več kot 10 let prizadevali, da so zagotovili življenje v čistem okolju. "To je priznanje za ogromno truda in dela večje skupine ljudi, ki se je odločila zavarovati svoje okolje in otroke," je dejal.

Poleg Macerla je nagrado prejelo še pet okoljevarstvenikov z drugih delov sveta. Povsod imajo enake težave. "Kapital je neizprosen," pravi Macerl in dodaja, da "šteje samo dobiček in ni milosti ali gre za življenje ljudi, otrok ali uničevanje nacionalnih parkov".

Nagrada je obveza za naprej, pravi Macerl in dodaja, da je dela še veliko: "Predvsem si moramo doma natočiti čistega vina - ali bomo to, kar politika govori, torej zelena država z zelenim gospodarstvo, ali pa bomo to, kar politika dejansko dela, ko s figo v žepu spreminja zakonodajo v korist kapitala in izključuje civilno družbo."

Okoljske težave je treba reševati na terenu - tam, kjer so nastale, še pravi Macerl, ne pa od daleč za računalnikom.

VIDEO Macerl: Politika govori eno, dela pa nekaj drugega

Jolanda Lebar, Radio Slovenija