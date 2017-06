V delih Italije izredne razmere zaradi vročine in suše

23. junij 2017 ob 10:14

Rim - MMC RTV SLO/STA

Italijanska vlada je zaradi vročinskega vala in izjemne suše razglasila stanje naravne nesreče v severnoitalijanskih pokrajinah Parma in Piacenza. Kmetom in živinorejcem bo pomagala z 8,65 milijona evrov sredstev.

Predsednik deželne vlade v Venetu Luca Zaia je izrazil tudi veliko zaskrbljenost zaradi precejšnjega zmanjšanja pretoka reke Pad. Gladina te največje italijanske reke je trenutno 65 odstotkov pod normalno vrednostjo oz. na tretjini svojega običajnega pretoka.

S sušo se spopada tudi Sardinija, kjer si prav tako želijo, da bi jih vlada v Rimu opazila in jim zagotovila pomoč. Opozarjajo, da so imeli v letih 2015 in 2016 za 45 odstotkov manj padavin od dolgoletnega povprečja. Po poročanju italijanskega Il Globa se s hudo sušo spopadajo tudi v severni pokrajini Piemont in v južni pokrajini Kampanja.

Rimska županja Virginia Raggi je v četrtek izdala odlok, po katerem morajo prebivalci italijanske prestolnice omejiti porabo vode za zalivanje vrtov, polnjenje bazenov in umivanje avtomobilov, da bi se izognili sušni usodi velikega dela Italije, še poroča Il Globo.

Letošnja pomlad je bila v Italiji ena izmed najbolj sušnih. Po podatkih raziskovalnega instituta CNR gre za drugo pomlad z najmanj padavinami po letu 1800.

Suša povzročila za milijardo evrov škode

Suša je kmetijcem v Italiji že povzročila za skoraj milijardo evrov škode in tudi že negativno vpliva na cene kmetijskih proizvodov, ki se dvigajo, opozarjajo v kmetijskem združenju Coldiretti. Opozorili so, da je kmetijski sektor v Italiji najbolj na udaru podnebnih sprememb. Pri tem so pozvali k večjim prizadevanjem za preprečevanje izgub v oskrbi z vodo in za spodbujanje kmetijstva z nižjo potrebo po vodi.

J. R.