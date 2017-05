V Kemisu na stotine ton nevarnih snovi, koliko jih je zgorelo, ni znano

V podjetju podrobnejših podatkov niso dali

25. maj 2017 ob 16:17

Vrhnika - MMC RTV SLO

Kemis je na svoji spletni strani objavil podrobno tabelo, v kateri je nanizal snovi, ki so jih skladiščili v času požara. Vendar iz nje ni razvidno, kaj je dejansko zgorelo in kaj so zublji zgolj oplazili.

V podjetju namreč takoj opozorijo, da "podatki ne pomenijo, da so odpadki, zajeti v tabeli, tudi zgoreli. Nekatere od teh je ogenj le oplazil." Sodeč po tabeli je podjetje hranilo 456,1 tone nevarnih odpadkov in 414 ton nenevarnih odpadkov.

Ker je svojo analizo potoka Tojnice že podala agencija za okolje (Arso), je zagotovo jasno, da je zagorelo 963 kg pesticidov. Na seznamu je tudi več kot 12 ton barv, tiskarskih barv, lepil in smol, ki vsebujejo nevarne snovi, skoraj 12 ton nevarnih anorganskih odpadkov, 11,7 tone tekočin za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi, na desetine ton snovi, ki vsebujejo barve in lake, skoraj pol tone prahu in delcev železa, več kot osem ton organskih odpadkov z nevarnimi snovmi …

Požar najbolj prizadel potok Tojnico

Spomnimo: 15. maja je v vrhniškem podjetju Kemis, ki se ukvarja s predelavo odpadkov, izbruhnil obsežen požar, zaradi česar so morali nekaj okoliških hiš tudi preventivno evakuirati. Prve meritve so najprej pokazale povečanje delcev PM10 ter živega srebra v zraku, v sosednjem potoku Tojnica pa je po besedah vrhniške ribiške družine pomrlo vse, čeprav so pristojni dejali, da so našli le nekaj mrtvih rib.



Meritve zraka so že nekaj dni po požaru pokazale, da nevarnosti za prebivalce ni, tudi pitna voda ni bila onesnažena. So pa meritve Arsa v Tojnici pokazale presežne vrednosti najmanj osmih pesticidov, vrednosti pa so bile presežene tudi na merilnem mestu Ljubljanica okoli 200 metrov dolvodno od izliva potoka. Zaradi nesreče so Vrhničani izvedli tudi miren protest, s katerim so zahtevali umik nevarnih dejavnosti iz občine.

V sredo pa so z nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočili, da so tla, razen v okolici Kemisa, primerna za pridelavo hrane. Tudi otroci se lahko igrajo zunaj, hodijo po travi in zemlji, da pa je, dokler ne bodo znane dodatne analize o prisotnosti dioksinov in furanov, ki so tudi najbolj ključne, treba preprečiti, da "bi otroci rili s prsti po zemlji, nato pa to nesli v usta".

