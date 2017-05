Arso odsvetuje uporabo vrtnin z območij, nad katerimi se je vil dim iz Kemisa

Posledice požara v Kemisu razburjajo krajane

Vzrok za požar v Kemisu in koliko od 1.500 ton tam skladiščenih nevarnih odpadkov je zgorelo, še ni znano, je na novinarski konferenci povedal direktor Kemisa Emil Nanut. Po meritvah agencije za okolje je onesnaženje potoka Tojnica katastrofalno.

Sanacija Tojnice je zato trenutno najpomembnejša naloga, je poudaril Nanut in dodal, da so namestili številne pivnike do Ljubljanice, ki jih redno zamenjujejo. Po sanaciji Tojnice bo na vrsti še sanacija pogorišča, čemur bo sledila gradnja novega objekta.

Po podatkih Agencije za okolje (Arso) je onesnaženost zraka z delci PM10 po ponedeljkovem požaru zdaj primerljiva z ravnmi, značilnimi po Sloveniji. Prav tako se po podatkih Arsa koncentracije živega srebra v zraku po požaru spuščajo na sprejemljivo raven. Janja Turšič z agencije za okolje pa je poudarila, da je tudi voda iz vodovoda varna, uporabo vrtnin na območju, kjer se je vil dim, pa odsvetujejo. Onesnaženje Tojnice ne bo neposredno vplivalo na ljudi, bo pa vplivalo na živali v potoku, je še pojasnila.

Povišane koncentracije le prvi dan

Prvi dan so koncentracije delcev PM10 segale do 200 mikrogramov na kubični meter, nato pa so začele padati. Višje so v dnevnem času, nižje v nočnem. V nočnem času so primerljive z drugimi kraji v državi, podnevi pa z ravnjo, ki jo v državi zaznavajo pozimi oziroma med toplotnim obratom.

Meritve živega srebra v zraku so opravljali na območju pogorišča in v okolici. Na samem kraju požara so bile vrednosti precej povišane, glede na naravno ozadje, medtem ko so v okolici izmerili koncentracije, značilne za urbano okolje in daleč pod vrednostmi, ki so še dopustne za delovno okolje.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa pripravljajo programe pregleda za gasilce, ki so sodelovali pri gašenju požara v Kemisu. Kot je znano, je bila oprema gasilcev PGD Stara Vrhnika po gašenju požara v Kemisu povsem uničena.

