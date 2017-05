Tla primerna za pridelavo hrane, otroci naj zemlje ne nosijo v usta

Katastrofalno onesnaženje potoka Tojnica

24. maj 2017 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rezultati zemljin po požaru v Kemisu kažejo, da so tla primerna za pridelavo hrane, pravijo na nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že pred tem so rezultati analiz nakazali, da so povišane vsebnosti pesticidov posledica dejavnosti pred požarom.

Peter Otorepec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ob tem poudaril še, da je glede uporabe obstoječih vrtnin treba počakati na analize uprave za varno hrano. Sam sicer ljudem svetuje, naj vse kmetijske pridelke, ki se jim zdijo sumljivi, ker so na njih morda saje ali drugi ostanki gorenja, nemudoma zavržejo. Po njegovih trditvah sicer Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin analizira vzorce krme in nekaterih kmetijskih proizvodov, ki jih je vzela pred dnevi. Rezultati bodo znani v četrtek.

Dodal je, da sta z vidika onesnaženosti problematični predvsem njivi v bližini Kemisa, "ostali rezultati pa so v skladu z uredbo za tla". "Drugje na Vrhniki, kjer smo jemali vzorce, so tla primerna za pridelavo hrane," je še dodal in zagotovil, da je varna tudi voda iz pipe. Vzorčenje tal je sicer potekalo na desetih lokacijah. "Odločili smo se, da izberemo lokacije, kjer se zadržujejo otroci in tudi lokacije, kjer smo glede na prve informacije pričakovali vpliv požara na onesnaževala v tleh," je pojasnila Janja Turšič z Arsa.

Na vprašanje o tem, kako varno je zadrževanje otrok zunaj, je Otorepec dejal, da se otroci lahko igrajo zunaj, hodijo po travi in zemlji, da pa je, dokler ne bodo znane dodatne analize o prisotnosti dioksinov in furanov, treba preprečiti, da "bi otroci rili s prsti po zemlji, nato pa to nesli v usta". Akutnih težav sicer, tudi če bi do tega prišlo, pri otroku ni pričakovati, posledice pa bi bile, če bi na ta način več let vnašal te snovi v telo.

Presežene količine pesticida

Delni rezultati vzorčenja zemljin, ki jih je pred tiskovno konferenco povzelo vladno poročilo o požaru v Kemisu, so sicer pokazali, da so med drugim v enem vzorcu našli presežene kritične vrednosti pesticida DDT, na več lokacijah pa presežene opozorilne vrednosti za kadmij, krom in nikelj. Rezultati nakazujejo, da so povišane vsebnosti posledica dejavnosti pred požarom.

Ministrstvo za okolje ob tem ugotavlja katastrofalno onesnaženje potoka Tojnica, kar predstavlja velik okoljski problem za živa bitja. Onesnaženje je doseglo tudi Ljubljanico, kjer je maksimalno dovoljeno koncentracijo dosegla vsebnost pesticida atrazina.

Arso še pripravlja ukrepe za sanacijo

Poročilo navaja tudi predvidene ukrepe in aktivnosti. Inšpektorat za okolje in prostor izvaja postopek ugotavljanja, ali je Kemis obratoval skladno z okviri okoljevarstvenega dovoljenja. Arso medtem nadaljuje s pripravo in izvedbo ukrepov, v povezavi s spremljanjem stanja okolja, prav tako pa je pričela z aktivnostmi priprave programa sanacije okoljske škode. Na podlagi zbranih podatkov bo izdal odločbo, v kateri bo odredil izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov.

Predvidoma v dveh tednih bo inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Kemisu opravil izredni inšpekcijski nadzor s področja zaščite in reševanja, ministrstvo za kmetijstvo pa bo po prejemu analiznih izvidov izvedlo ocene tveganja v primeru ugotavljanja prisotnosti onesnaževal, s katero se bo opredelilo, kakšna so kratkoročna in dolgoročna tveganja za zdravje potrošnikov oz. živali.

T. K. B.