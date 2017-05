V okolici Žalca močno neurje s točo

Močen dež in veter je spremljala 10-minutna toča

31. maj 2017 ob 20:34

Žalec - MMC RTV SLO

Občino Žalec je popoldne zajelo močno neurje z dežjem in zelo močnim vetrom, ki ju je spremljalo tudi 10 minut toče. Kolikšno škodo je povzročila toča v velikosti manjšega oreha, še ni znano.

Na Proseniškem v šentjurski občini pa je krajanom preglavice povzročala meteorna voda, ki ogroža tudi poslovni objekt na Dobravi v Radljah ob Dravi. Posredovali so delavci komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, sporoča uprava za zaščito in reševanje.



Zaradi neurja z močnim dežjem je poplavilo in naneslo zemljino na glavno cesto Vuhred–Ožbalt v občini Podvelka. Posredovali so delavci Cestnega podjetja VOC Celje, ki so cesto očistili.

V Selnici ob Dravi je strela udarila v drevo. V Medlogu pri Celju so na cestišču podrta drevesa, podvoz na Kersnikovi ulici v Celju pa je zalila voda.

L. L.