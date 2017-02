Vandalizem zaradi napovedanega odstrela volkov in medvedov

Vandali na delu v Ljubljani, Mariboru in Sežani

20. februar 2017 ob 19:42

Sežana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Zaposleni na sežanski enoti Zavoda za gozdove so zjutraj ob prihodu na delo presenečeni obstali - pročelje je bilo popisano, po vratih in stopnicah pa je bila polita rdeča barva.

Neznanci, podpisali so se kot Iniciativa proti izkoriščanju živali in okolja, so se v pretekli noči na enak način znesli tudi nad stavbo v Mariboru in v Ljubljani.

Kot so zapisali na letaku, je dejanje odziv na odločitev ministrstva za okolje in prostor, da bodo letos zmanjšali populacijo medvedov za 113 in volkov za 10 osebkov.

Zavzemanje za ohranitev divjih zveri je večje v krajih, kjer jih ni, pravijo na ministrstvu za okolje, zato je potreben dialog. Z Zavoda za gozdove pa sporočijo, da bi Iniciativa proti izkoriščanju živali in okolja svoje stališče lahko sporočila na ministrstvo, pa tega ni naredila. Je pa s svojim dejanjem odškodovala davkoplačevalce.

Posledice vandalskega početja so si zjutraj že ogledali policisti, na zavodu so obvestili zavarovalnico, storilce pa bodo zaradi povzročene škode ovadili.

Odlok o odstrelu tudi na sodišče

Poročali smo, da je vlada pred mesecem dni sprejela odlok o letošnjem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave - v njem je predvidela odstrel desetih volkov in 113 medvedov.

Zoper prilogo odloka, ki določa odstrel volkov, sta Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vložila tožbo na upravno sodišče. Kot sta organizaciji zapisali na svojih spletnih straneh, "država ni izkazala potrebnega pogoja, da ni druge zadovoljive možnosti glede problema, ki je razlog odstrela".

O skladnosti tako omenjenega odloka kot tudi uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah z ustavo bo sicer odločalo tudi ustavno sodišče.

T. H., Irena Cunja/TV Slovenija