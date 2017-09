Video: Modre čebele, prinašalke sreče

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Modre čebele so na Japonskem znak sreče. Foto: RTV SLO

V japonski vasici jih želijo videti vsi

26. september 2017 ob 10:22

Koči - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na Japonskem je zadnje tedne v središču pozornosti snemalcev in fotografov nenavadna žival - redka modra čebela, ki pa si jo želijo videti tudi drugi radovedneži, saj naj bi prnašala srečo.

Modra čebela naj bi tako imela podobno značilnost kot modre ptice in druge modre živali: po izročilu naj bi prinašala srečo. Zato po Monetovem parku v vasi Kitagava kar vrvi od življenja, saj se po vrtovih in vrtičkih, za grmi in med gredicami sprehaja na stotine ljudi, ki želijo uzreti svojo prinašalko sreče.

Redka vrsta čebele, ki je ime dobila po obročih značilne modre barve, sicer izvira iz Avstralije, kjer velja za eno poglavitnih opraševalk, na Japonskem pa jih je največkrat mogoče videvati zgolj med junijem in spetembrom.

