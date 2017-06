Video: Na severovzhodu države kot oreh debela toča

21. junij 2017 ob 18:07,

zadnji poseg: 21. junij 2017 ob 20:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na severovzhodu države so se popoldne razbesnele nevihte. V občinah Grad, Kuzma in Rogašovci se je ob močnem vetru in nalivu usula tudi kot oreh debela toča, ki je padala okoli petnajst minut.

Največ škode je ujma povzročila na kmetijskih pridelkih, ponekod pa je poškodovala tudi strešnike. Prve ocene škode bodo znane jutri.

Agencija za okolje in prostor (Arso) opozarja, da so zvečer zlasti v osrednji Sloveniji mogoča neurja z nalivi, točo, sunki vetra. Ob tem so možni porasti zalednih voda s hudourniškim odtokom.



Toča je zajela tudi naselje Dolnji Slaveči v občini Grad. O odkritih strehah, podrtih drevesih in zalitih kleteh med drugim poročajo tudi z območja Ptuja, Brežic, Krškega, Brezovice, Kranjske Gore, Ormoža, Cirkulan in Trebnjega. Močno neurje z vetrom je podrlo več električnih drogov v naseljih Arnovo selo, Šentlenart in Zdole v občini Brežice. V Kranjski Gori je cesto Mojstrana-Vrata zasul plaz, cesta je zaprta.

V občini Cerknica je imela ena oseba moten ritem srca zaradi udara strele. Oskrbela jo je ekipa nujne medicinske pomoči in jo prepeljala na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. V kraju Lukovek v občini Trebnje je strela udarila v dimnik stanovanjske hiše, do požara ni prišlo. Zaradi strele pa je zagorel drog električnega daljnovoda v Celju. Gasilci so požar pogasili.

Od jutri dalje bo v večjem delu Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

