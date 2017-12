Vrh En planet v Parizu: Kako pomagati državam v razvoju pri bolj zeleni politiki?

Nov ukrep: zavezništvo za razogljičenje transporta

12. december 2017 ob 08:37

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Parizu bo na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona potekal podnebni vrh z naslovom En planet, na katerem se bodo osredotočili predvsem na vprašanje financiranja prehoda držav v razvoju k okolju prijaznejšim politikam.

Voditelji se bodo v francoski prestolnici sešli skoraj natanko dve leti po podpisu prvega globalnega podnebnega dogovora - pariškega sporazuma o omejitvi ogrevanja ozračja na občutno pod dve stopinji Celzija. Vrh bo osredotočen na podnebno financiranje, saj je bilo na nedavni konferenci v Bonnu prav na tem področju najmanj napredka, je poročala dopisnica RTV Slovenija Erika Štular, ki je dodala, da sta ključna cilja srečanja poziv državam k povečanju sredstev za podnebni boj in poziv investitorjem, naj obrnejo hrbet onesnaževalcem in umazanim tehnologijam.

100 milijard dolarjev za države v razvoju

Potrdili naj bi odločenost doseči cilje kljub napovedi ZDA o izstopu iz sporazuma, čeprav naj bi to še za dve milijardi dolarjev poglobilo vrzel med obljubami in prispevki bogatih za financiranje podnebnih ukrepov v manj razvitih držav za odpravljanje posledic in prilagajanje na podnebne spremembe. Obljubile so 100 milijard dolarjev na leto, a kot pravijo v organizaciji Oxfam, do najrevnejših pride le peščica. Slovenija je lani proračunska sredstva za to povečala za četrtino, na skoraj tri milijone evrov, ta pa naj bi še naprej rasla, saj je obljubila po 3,5 milijona na leto, je dodala Štularjeva.

Okoljski cilji držav v razvoju so med drugim zmanjšanje ogljičnega odtisa, prilagoditev na vplive podnebnih sprememb in obvladovanje rasti prebivalstva. Voditelji bodo v svojih razpravah obravnavali tudi prizadevanja za ogljično nevtralnost, krepitev preglednosti in podnebnega financiranja s strani podjetij in vlagateljev, določitev cene ogljika, povečanje sredstev za prilagajanje in odpornost ter vlaganje v inovacije za nizkoogljične tehnologije.

Razogličenje ladijskega transporta

Na dogodku naj bi predstavili tudi nekaj novih ukrepov. Eden takšnih je Zavezništvo za razogljičenje transporta, katerega ukrepe bi razširili na hitro rastoči ladijski sektor. Pretekli mesec oblikovana koalicija držav, ki si prizadevajo za zaprtje elektrarn na premog, pa bo po pričakovanjih dobila nove članice.

Med številnimi predstavniki držav, gospodarstva in civilne družbe bo v Parizu tudi slovenski premier Miro Cerar, ki je poudaril, da Slovenija vsako leto povečuje sredstva za podnebne finance, ki so izrednega pomena predvsem za države v razvoju. Ob njem se bo konference udeležila tudi ministrica za okolje Irena Majcen.

A. P. J.