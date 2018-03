Vrhnika zaradi Kemisa toži okoljsko ministrstvo

Inšpekcija Kemisu brez gradbenega dovoljenja dovoljuje poseganje v konstrukcijo stavbe

17. marec 2018 ob 11:10,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 11:18

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Vrhniška občina na upravnem sodišču toži ministrstvo za okolje in prostor, ker je okoljski inšpektorat ne priznava kot stranko v postopku v primeru Kemisa.

Po poročanju Dnevnika je odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa vrhniško občino, zoper ministrstvo za okolje in prostor oziroma sklep ljubljanske območne enote inšpektorata za okolje vložil tožbo na upravno sodišče. Vrhniška občina zahteva, naj sodišče odpravi sklep inšpektorata, po katerem občina ni stranka v postopku, in ga inšpektoratu vrne v ponovno odločanje.

Po Petrovičevih navedbah ima občina Vrhnika interese po zakonu o gradnji objektov kot v širšem smislu, kajti zastopa lokalno prebivalstvo, ki ga je prizadel hud požar. Direktorica vrhniške občinske uprave Vesna Kranjc je prepričana, da bi morala biti občina stranka v postopku, ker je nesreča povzročila veliko težav občanom, delovanju občinske uprave, poškodovala je gasilsko opremo, zlasti pa okolje.

Za tožbo so se odločili, ker inšpekcija Kemisu brez gradbenega dovoljenja dovoljuje poseganje v konstrukcijo stavbe. Ker niso stranka v postopku, pa na to odločitev nima vpliva.

Po zakonu o graditvi objektov je za poseganje v konstrukcijo stavbe treba pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar zakon predvideva nekatere izjeme. Zakaj Kemis sodi med izjeme, gradbena inšpekcija ni pojasnila.

Poniževanje Vrhničanov?

Andrej Markovič iz civilne iniciative Ekovrh meni, da država in z njo povezano podjetje Kemis znova ponižujeta občane Vrhnike. Opozoril je, da država kot skoraj petinski lastnik Gorenja, ki je lastnik Kemisa, tega gradi za to, da bi nadaljeval proizvodnjo, in ne za to, da bi preprečil nesrečo.

Če njihova argumentacija vzdrži na sodišču, Vrhničanom nobena pravna pomoč ne more več pomagati, je dejal in dodal, da jim ostane le še vprašanje legitimnosti in državljanske aktivnosti, ker na pravno državo ne morejo računati.

G. C.