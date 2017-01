Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! V Črni na Koroškem bodo med drugim preplastili javne površine, asfaltirali makadamske dovoze ter izvajali mokro čiščenje površin. Foto: STA Od začetka leta 2007 je bilo mnogo narejenega in tudi napredek je občuten. Seveda pa smo v programu naleteli tudi na nekatere negativne zadeve. Na prvem mestu predvsem promet z onesnaženim gradbenim materialom, ki vsebuje visoke koncentracije svinca in kadmija, pa tudi neuspešnost širitve izvajanja ukrepov na zasebne površine. Matej Ivartnik, NIJZ Sorodne novice Prebivalci zastrupljenih območij zahtevajo nujno ukrepanje Otroci iz Mežiške doline imajo v krvi manj svinca kot pred 5 leti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za sanacijo Mežiške doline letos 750 tisočakov

Kontrola okolja in vsebnosti svinca v krvi otrok

22. januar 2017 ob 11:02

Črna na Koroškem/Mežica - MMC RTV SLO/STA

Sanacija s težkimi kovinami obremenjenega okolja v zgornji Mežiški dolini se v okviru 15-letnega vladnega programa v letu 2017 nadaljuje. Letos je za sanacijo predvidenih 750 tisoč evrov.

Nad posledice 300-letnega izkopavanja svinčeve in cinkove rude v zgornji Mežiški dolini je vlada leta 2008 krenila s sanacijskim programom za izboljšanje okolja. Za 15 let trajajoč program je bilo predvideno milijon evrov letno vse do letos, ko načrt predvideva 750 tisoč evrov. A v preteklih letih država ni vedno zagotovila predvidenega milijona, zato v občinah Mežica in Črna na Koroškem pričakujejo, da bo izpad v prihodnjih letih nadomeščen.

Občini Mežica od letošnjega zneska pripada 230 tisoč evrov, ki jih bo občina, podobno kot prejšnja leta, večinoma namenila preplastitvam javnih površin, in sicer 195 tisočakov. Preostanek denarja bodo namenili strojnemu mokremu čiščenju prahu z javnih površin ter zagotavljanje varovalne prehrane otrokom v vrtcu. Učinki ukrepov so dobri, res pa je, da program zaradi izpada dela sredstev časovno zaostaja za zastavljenimi cilji, je pojasnil direktor mežiške občinske uprave Blaž Šalovan.

Občina Črna na Koroškem bo 450 tisoč evrov, kolikor ji bo letos pripadlo, prav tako namenila za preplastitve javnih površin in asfaltiranje cest mimo hiš, saj je prav prašenje z makadamskih površin prepoznano kot vir vnosa svinca in drugih težkih kovin v telo. Izvajali bodo mokro čiščenje, zagotavljanje varovalne prehrane v šoli in vrtcu, še naprej bodo vzdrževali varovalni vrt v Žerjavu in tam uredili tudi najbolj onesnažene površine, je navedla županja Črne na Koroškem Romana Lesjak.

Aktivnosti v okviru sanacijskega programa izvaja tudi ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki bo sredstva namenila za informativne in motivacijske dejavnosti ter terensko spremljanje programa. "Še vedno je cilj tem boljše sodelovanje z vrtci in šolami ter informiranje družin z majhnimi otroki," je dejal Matej Ivartnik z ravenske enote NIJZ-ja.

S podjetjem Tab Mežica pripravljajo informativno zloženko o preprečevanju prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje in nadaljujejo vse redne dejavnosti, kot so delavnice in govorilne ure, informiranje splošne in strokovne javnosti. Sodelovali bodo pri monitoringu okolja, izvajali pa bodo tudi kontrolo vsebnosti svinca v krvi otrok konec pomladi, ko bodo na odvzem krvi povabili otroke iz občin Črna in Mežica, stare od 24 do 48 mesecev. Sredstva za monitoring krvi otrok zagotavlja ministrstvo za zdravje.

Potek programa in rezultate v celoti ocenjujejo zelo pozitivno. "Od začetka leta 2007 je bilo mnogo narejenega in tudi napredek je občuten. Seveda pa smo v programu naleteli tudi na nekatere negativne zadeve. Na prvem mestu predvsem promet z onesnaženim gradbenim materialom, ki vsebuje visoke koncentracije svinca in kadmija, pa tudi neuspešnost širitve izvajanja ukrepov na zasebne površine," je povedal Ivartnik.

G. K.