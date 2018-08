Začetek trgatve, obeta se odličen letnik

Ocenite to novico!

Toplo, a ne preveč suho poletje

18. avgust 2018 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekateri slovenski vinogradniki so se že lotili trgatve. Vinarji si obetajo odlično in visokokakovostno letino, če je le ne bodo zagodle vremenske ujme v prihodnjih tednih.

Med vinogradniki z bolj kot običajno zgodnjo trgatvijo je tudi ormoški Puklavec Family Wines. Z obiranjem grozdja bodo po napovedih začeli v ponedeljek. "Letošnja trgatev se bo začela zelo zgodaj, saj je bilo aprila in maja letos zelo toplo vreme. Tudi kasneje v juniju nam je bilo vreme naklonjeno, sicer z nekoliko več padavinami, kot bi si želeli, a obeta se odličen letnik 2018," so sporočili.

Količinsko bo pridelek nekoliko manjši, vendar pa ima direktor in glavni enolog družbe Mitja Herga od letošnje trgatve velika pričakovanja, predvsem od sort rumeni muškat, traminec, sivi pinot, chardonnay in sauvignon.

S trgatvijo bodo začeli v ponedeljek s sortami za peneča vina. Končali bodo predvidoma konec septembra ali v začetku oktobra. Od letošnje trgatve pričakujejo 3.400 ton lastnega grozdja in 2.000 ton od celotnega odkupa, torej skupno 5.400 ton grozdja, iz katerega naj bi izdelali 3,65 milijona litrov vinskega letnika 2018. V času trgatve bodo dodatno najeli okoli 160 sezonskih delavcev.

Dobro letino si obetajo tudi drugi slovenski vinarji. Kot je na začetku meseca povedal direktor Vinske družbe Slovenije Dušan Brejc, pričakujejo količinsko in kakovostno odlično letino, kakršno si vinarji lahko le želijo, seveda če le ne bo vremenskih ujm v zadnjem delu trgatev. Letošnje toplo in ne preveč suho poletje bi lahko po njegovih besedah dalo optimalno letino, kakršne vinogradniki zadnjih nekaj let niso bili vajeni.

Letošnja trgatev bo po njegovem mnenju zanimiva tudi zato, ker bo časovno relativno blizu izpeljana tako na Primorskem kot na Štajerskem, morda s kakšnim tednom razlike, do česar navadno pride v zelo toplih obdobjih rasti, ko trta začne poganjati nekoliko bolj zgodaj.