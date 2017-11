Zaradi napovedanega snega in dežja pričakovane nevšečnosti v prometu

Padavine bodo vztrajale tudi jutri

29. november 2017 ob 09:11,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 09:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Padavine, ki so ponoči najprej zajele zahodno Slovenijo, se bodo razširile tudi nad osrednje kraje. V severni in deloma tudi osrednji Sloveniji pa bo tudi snežilo, zato policisti voznike opominjajo na previdno in strpno vožnjo.

Padavine bodo zajele vso Slovenijo, na severu in delu osrednje Slovenije pa bo snežilol tudi po nižinah, medtem ko bo drugod meja sneženja med 500 in 900 metri nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo med 0 in 5 stopinjami, na Primorskem pa med 8 in 11 stopinjami Celzija.

Zaradi sneženja je zaprt prelaz Vršič, medtem ko je na cesti čez prelaz Ljubelj na avstrijski strani zahtevana obvezna uporaba verig. Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da utegne sneženje po državi povzročati preglavice v prometu, zato voznike opozarjajo, naj se na pot ne odpravijo brez ustrezne zimske opreme.

Padavine tudi jutri

Pred napovedanim sneženjem policija voznike opominja, da sta v zimskih razmerah temelj varne udeležbe v prometu ustrezna zimska oprema vozil in večja previdnost. Vozniki naj se na pot odpravijo z očiščenim vozilom, na katerem ne sme biti snega ali ledu, na pot naj se odpravijo prej kot običajno, saj je pričakovati, da bo sneženje upočasnilo promet, svojo vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na cesti, zmanjšajo hitrost in povečajo varnostno razdaljo.

Oblačno vreme z občasnimi padavinami bo predvidoma tudi v četrtek, po nižinah v notranjosti bo večinoma rahlo snežilo. V petek bo na Primorskem zmerno oblačno, pihala pa bo šibka burja. Drugod po Sloveniji bo pretežno oblačno, ponekod pa bo tudi naletaval sneg.

L. L.