Zaradi nevihte nad Veliko Britanijo in Irsko na tisoče ljudi brez elektrike

Težave v prometu

23. februar 2017 ob 15:29

London, Dublin - MMC RTV SLO/STA

Nad Veliko Britanijo in Irsko se je razbesnela nevihta Doris, zaradi katrere je več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Silovit veter dosega hitrost do 120 kilometrov na uro.

V četrtek zjutraj so na severu Walesa zabeležili celo sunek vetra s hitrostjo 151 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nevihta je s sabo poleg izjemno močnega vetra prinesla dež in ponekod tudi sneg.

V okolici Dublina je nevihta na električnem omrežju povzročila 770 okvar, zaradi katerih je brez elektrike ostalo 56.000 gospodinjstev. Glede na to, da nevihta še ni dosegla vrhunca, irski električni dobavitelj ESB pričakuje še višje število okvar. Tudi na Severnem Irskem je bilo brez električne energije 21.000 gospodinjstev, a so večino okvar že odpravili in sredi dne je bilo prizadetih še 7.000 gospodinjstev.

Vremenske razmere so ohromile promet. Na letališču Heathrow so odpovedali približno desetino letov. Irska letalska družba Aer Lingus pa je za zdaj odpovedala 12 letov med Irsko in Združenim kraljestvom.

V železniškem prometu prihaja do številnih zamud, voznike avtomobilov pa pozivajo k previdnosti oziroma celo preložitvi svojih poti, predvsem v osrednji in severni Angliji.

Sneg na Škotskem

Na Škotskem v okviru nevihte tudi močno sneži, kar še dodatno ovira promet. Avtocesta severno od Glasgowa je zaradi snega delno zaprta. Glede na napovedi vremenoslovcev naj bi danes na Škotskem in na severozahodu Anglije zapadlo do 30 centimetrov snega.

Britanski vremenoslovci so nevihto Doris označili za t. i. vremensko bombo. Kot pojasnjujejo, do tovrstnega vremenskega pojava pride, ko pritisk znotraj depresije hitro pade in ustvari močne vetrove, piše nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.