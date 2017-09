Zaradi preveč kengurujev Avstralce pozivajo, naj jih - pojedo

Avstralci zadržani do uživanja kengurujevega mesa

12. september 2017 ob 15:42

Sydney - MMC RTV SLO

Lastniki zemljišč in ekologi v Avstraliji opozarjajo, da je populacija kengurujev presegla vse meje vzdržljivosti, zato Avstralce pozivajo, naj jedo več kengurujevega mesa.

Oblasti so lani naštele skoraj 45 milijonov kengurujev, kar je skoraj dvakrat toliko kot število prebivalcev Avstralije. Še leta 2010 je bilo kengurujev "le" 27 milijonov, za tak porast pa krivijo padavine, ki da so tem živalim prinesle več hrane, navaja BBC.

A mnogi se bojijo, da bi na milijone kengurujev lahko stradalo, če prihajajoče avstralsko poletje s seboj prinese sušo. Avstralija ima strogo zakonodajo glede pobijanja živali. Vsaka od zveznih držav ima točno določene kvote za komercialne dovolilnice za lov in odstrel, večina teh licenc za odstrel pa sploh ni izkoriščena zaradi nizke tržne cene kengurujevega mesa in pomanjkanja povpraševanja.

Kontroverzna tema

Odstrel kengurujev je na celini kontroverzna tematika, ki vsako leto dviguje prah, saj nasprotniki trdijo, da ni dokazov, da bi zmanjšanje kengurujske populacije okolju dejansko koristilo.

Pri odstreljenih kengurujih običajno uporabijo njihov kožuh in usnje, ki ju izvažajo, meso pa zaradi prenizkega povpraševanja najpogosteje kar zavržejo.

Kengurujevo meso, ki zaradi svoje pustosti spominja na divjačino, je zaradi visoke vsebnosti proteinov in organizmu koristnih konjugiranih linolnih kislin (CLA) izredno zdravo. Poleg tega proizvajajo manj metana od rejnih živali, zato je meso do okolja prijaznejše.

Zakaj odpor do kengurujev?

Zakaj torej toliko odpora do uživanja kengurujev? Delno gre to pripisati dejstvu, da gre za nacionalno žival Avstralije, zato je uživanje kengurujev precej stigmatizirano.

Nekateri Avstralci so tudi nastrojeni proti kengurujevemu mesu, češ da gre za meso za turiste, ki bi radi ob obisku Avstralije užili vse eksote, od emujev do krokodila, vključno s kenguruji. Roko na srce, delno gre tudi za čisti rasizem. S kenguruji se namreč že od nekdaj prehranjujejo avstralski staroselci (Aborigini), zato mnogo Avstralcev to meso odpravlja kot "povoženo aboriginsko crkovino".

Profesor David Paton z Univerze v Adelaidu je za ABC dejal, da bi morali ljudje podpirati odstrel kengurujev, da bi zaščitili druge dele avstralske ekologije in preprečili "gnitje" živali. "Ni krivda kengurujev, da jih je preveč, ampak naša, ker nismo prej nadzirali njihovega števila, da bi s tem preprečili škodo, ki jo povzročajo. Če bomo te živali odstrelili, moramo to storiti humano, bi pa morali morda ob tem razmišljati tudi o tem, kaj bomo z odstreljenimi živalmi," je povedal Paton.

K. S.