Zaradi snežnega viharja v Tuniziji obtičalo 1.000 ljudi

Težave z vremenom na severu Afrike

16. januar 2017 ob 18:49

Tunis - MMC RTV SLO/STA

Zaradi snežnega viharja je v nedeljo na avtocesti na severozahodu Tunizije obtičalo približno 1.000 ljudi, veliko jih je moralo noč preživeti v svojih avtomobilih.

Zaradi snežnih zametov je bilo v nedeljo neprevoznih več cest, med drugim tudi avtocesta v prizadeti provinci Jendouba na severozahodu države, so sporočili iz urada tunizijskega premierja.

Vlada je odprla deset začasnih bivališč v šolah in športnih stavbah, državljane pa so oblasti pozvale, naj ne gredo na pot, če ni nujno potrebno. Vihar je prizadel predvsem revnejše predele države. Oblasti so otroke in slabotne ljudi evakuirale v bližino bolnišnic.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je do zdaj reševalnim službam uspelo evakuirati približno 80 odstotkov vseh ujetih. Preostalim ujetim so oblasti razdelile hrano in odeje. Delegacija tunizijskih ministrov je želela odpotovati na prizadeti konec države, a jim to zaradi neprevoznosti cest ni uspelo.

Na začetku januarja je zaradi podhladitve umrla devetletna deklica v provinci Jendouba. Sneženje v zimskih mesecih ni nič nenavadnega za višje ležeče predele severnoafriških dežel, a so Tunizijo zdaj najbolj prizadeli snežni viharji.

