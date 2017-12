Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Večinoma so padali iglavci. Foto: MMC RTV SLO/Marija Jakopin Dodaj v

Zaradi vetroloma 120 tisoč evrov škode na Rožniku, Golovcu in Grajskem griču

Vse posledice ujme bodo odpravili do konca januarja

23. december 2017 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko je vetrolom pred nekaj tedni povzročil veliko škode na območju ljubljanskega Rožnika, Golovca in Grajskega griča, je sanitarna sečnja na parcelah v lasti MOL-a že končana. Posledice bodo odpravili do konca januarja.

Predvidoma se bo do nedelje končalo odvažanje vejevja z Rožnika, so navedli na Mestni občini Ljubljana (MOL). Določena ureditvena dela ob poteh pa se bodo znova izvajala na začetku januarja, predvsem dodatno pobiranje, grabljenje in zlaganje vej v kupe ter odvoz.

Na občini napovedujejo, da bodo posledice vetroloma odpravili predvidoma do konca januarja. Občanom in obiskovalcem kljub urejenim razmeram na parcelah v lasti občine svetujemo previdnost, predvsem na območjih v zasebni lasti. Na Rožniku, območju Ljubljanskega gradu in Golovca je škode za okoli 120.000 evrov, ocenjujejo na ljubljanski občini.

G. K.