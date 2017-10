Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Velik del oktobra bo, kot kaže, sončen. A zjutraj bo idilo kvarila megla. Foto: EPA Dodaj v

Babje poletje: po deževnem septembru prihaja sončen (a ob jutrih meglen) oktober

Prihaja obdobje suhega in toplega vremena

10. oktober 2017 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po svežem, mokrem in zelo sivem septembru nas v oktobru čaka daljše obdobje suhega, toplega in tudi sončnega vremena, obenem pa bosta po nižinah stalnici tudi megla in nizka oblačnost, pravijo vremenoslovci.

Obdobje stabilnega vremena bo izrazitejše po četrtku, ko se bo k nam razširil anticiklon, so na svoji strani na Facebooku zapisali na agenciji za okolje in dodali, da bodo predtem predvsem na zahodu pogosta nizka oblačnost in občasne rahle padavine.

Za topla obdobja v oktobru so značilna izrazita dnevna nihanja temperature - razlog za velike razlike je temperaturna inverzija. Zjutraj je tako po nižinah megla, temperatura je lahko le okrog 5 °C. Čez dan pa je sonce še vedno dovolj močno, da razkroji meglo, hkrati pa se zrak pri tleh premeša z zrakom iz višjih plasti. V takšnih dneh smo lahko deležni zelo hitrih sprememb, temperatura se lahko dvigne tudi za 20 °C. Popoldnevi so poletno topli in lahko presežejo 25 stopinj.

Pred štirimi leti celo 30 stopinj

Najbolj vroče je bilo leta 5. oktobra 2011, ko se je na Slapu pri Vipavi ogrelo celo do 30 stopinj, so zapisali in dodali, da v zadnjih dveh oktobrih nismo bili deležni babjega poletja - v bistvu se je temperatura le nekajkrat povzpela nad 20 stopinj. Zelo toplo obdobje smo nazadnje imeli v letu 2014, ko se je v Murski Soboti temperatura šestkrat povzpela nad 25 stopinj, kar je največkrat zadnjih 50 letih.

V arhivu pa najdemo tudi podatke o posameznih zelo toplih dnevih. Leta 1971 se je 23. oktobra živo srebro v Črnomlju povzpelo kar do 29,8 stopinje Celzija.

In kako toplo bo letos? "Na to vprašanje še ne moremo odgovoriti. Najverjetneje bo najvišja temperatura od 20 do 25 °C. Razlike v temperaturi so med posameznimi kraji zaradi vpliva reliefa in lokalnih vetrov lahko zelo velike."

