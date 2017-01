Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska vojska je del zavezništva Nato. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

50 slovenskih vojakov v Latvijo v okviru Natove okrepljene prisotnosti

Redna tedenska seja vlade

19. januar 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je na redni seji sprejela namero o sodelovanju do 50 vojakov v več rotacijah v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latviji. Delovala bo pod kanadskim poveljstvom.

"Odločitev o okrepitvi zavezniške vojaške prisotnosti v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem je bila sprejeta lani na vrhu Nata v Varšavi," je na Twitterju še zapisala vlada.

Kot poudarjajo na vladi, je okrepljena prisotnost Nata na vzhodu Evrope odgovoren in sorazmeren ukrep zavezništva ter izrazito odvračalno obrambnega značaja v podporo miru.

Slovenski pripadniki naj bi sodelovali v okviru enot za radiološko, kemično in biološko obrambo in naj bi bili nameščeni blizu Rige. Nosilno vlogo v bataljonu bo imela Kanada, ki naj bi prispevala okoli 450 vojakov, v njem pa naj bi poleg Slovenije in Latvije sodelovale še Italija, Španija, Poljska in Albanija.

Al. Ma.