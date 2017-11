Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Danes je bilo odpovedanih več Adriinih poletov. Foto: BoBo Dodaj v

Adria Airways danes odpovedala več poletov

Odpoved povezana s težavami Darwin Airlinesa?

28. november 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Danes je bilo odpovedanih več poletov Adrie Airways, med drugim iz Moskve, Züricha in Varšave.

Švicarska agencija za civilno letalstvo (CAA) je po neuradnih informacijah začasno odvzela licenco za letenje družbi Darwin Airlines, ki jo je Adria Airways prevzel sredi julija letos. Darwin Airlines naj bi bil insolventen, ni pa še znano, koliko Adriinih poletov bo to prizadelo. Za zdaj je Adria že odpovedala šest poletov, jutranje v Moskvo, Varšavo in Zürich in nazaj, poročajo Finance.

Za pojasnilo smo zaprosili Adrio Airways, odgovor še pričakujemo.



Švicarska letalska družba Darwin Airline je po poročanju švicarskih medijev, kot navaja STA, zaprosila za zaščito pred upniki. Glavni razlog je stečaj partnerskih družb Air Berlin in Alitalia, zaradi katerega je Darwin ostal brez pogodb in izpostavljen slabim posojilom. Kot je v pismu, ki so ga pridobili mediji, zapisal prvi mož odvisne družbe Klaus Platzer, se je družba ob sicer ugodnih poslovnih rezultatih in napovedih soočila z neugodnimi vplivi trga. S stečajem družb je Darwin Airline ostal brez trenutnih in prihodnjih poslovnih pogodb, novih pa mu zaradi ostre konkurence ni uspelo pridobiti.

Darwin ima trenutno v svoji floti šest letal Saab 2000 s 50 sedeži in štiri letala ATR 72-500s z 68 sedeži.

