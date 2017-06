Afera NLB: Klemenčič eno, KPK drugo

Domnevno pranje denarja v NLB-ju

16. junij 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Iz evidenc KPK-ja ne izhaja, da bi ta pristojnim organom podala kazensko ovadbo glede pranja denarja prek NLB-ja, so sporočili s komisije. Da so ovadbo predali, trdi pravosodni minister Klemenčič.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v okviru postopka ugotavljanja domnevno koruptivnega ravnanja poslovodnih oseb pri odobravanju kreditov uradnikom na položaju, funkcionarjem in določenim gospodarskim družbam, v okviru postopka, ki ga je odprla oktobra 2010, zaznala tudi sume kršitev dolžnega ravnanja banke pri preprečevanju pranja denarja, so pojasnili na protikorupcijski komisiji.

Na podlagi navedenega je komisija aprila in maja 2011 zahtevala posredovanje dokumentacije od bank ter Banke Slovenije, s predstavniki katere se je tudi sestala.

V nadaljevanju postopka je komisija junija 2011 k posredovanju podatkov v povezavi z zaznanimi sumi kršitev zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri bankah pozvala tudi Urad RS za preprečevanje pranja denarja, so zapisali.

Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da je urad o navedenih transakcijah že od sredine leta 2010 zbiral podatke ter novembra leta 2010 o sumu storitve kaznivega dejanja pranja denarja obvestil organe odkrivanja in pregona.

Hkrati je urad zaradi zaznanega suma kršitev zakonodaje, ki ureja plačilne sisteme in storitve, obvestil tudi Banko Slovenije.

"Glede na to, da so bili organi odkrivanja in pregona o sumu storitve kaznivega dejanja pranja denarja po podatkih komisije obveščeni že novembra 2010, iz evidenc komisije ne izhaja, da bi komisija za enako predmetno zadevo organom odkrivanja in pregona, podajala kazensko ovadbo," so sporočili s komisije.

Klemenčič: V obliki kazenske ovadbe

Pravosodni minister Goran Klemenčič pa je po četrtkovi seji vlade dejal, da je bil s primerom domnevnega pranja denarja prek NLB-ja kot tedanji predsednik KPK-ja seznanjen preko žvižgača leta 2011. "S to zadevo smo bili seznanjeni preko žvižgača z nekim tajnim dokumentom Banke Slovenije," je povedal. Dokument so v obliki kazenske ovadbe posredovali pristojnim organom in ko so nekaj mesecev pozneje preverili, ali so se sprožili kakšni postopki, so dobili odgovor, da zadeve potekajo, je dejal.

Al. Ma.