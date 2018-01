Agencija za varnost prometa: Smo na isti ravni po številu smrtnih žrtev kot pred 60 leti

Predstavitev podatkov Javne agencije RS za varnost prometa

9. januar 2018 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Leto 2017 je bilo, z vidika števila prometnih nesreč in posledic, najuspešnejše, odkar v Sloveniji spremljamo število prometnih nesreč, ugotavljajo na agenciji za varnost prometa.

Izboljšanje stanja varnosti prometa je bilo v primerjavi z letom 2016 ugotovljeno pri številu prometnih nesreč ter številu umrlih, hudo poškodovanih in lažje telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Število umrlih udeležencev v preteklem letu je bilo celo najnižje v zadnjih 60 letih, so pojasnili na agenciji za varnost prometa.

V letu 2017 je tako na slovenskih cestah umrlo 106 udeležencev cestnega prometa, kar je 24 manj kot v letu 2016. 831 je bilo hudo poškodovanih (19 manj kot v letu 2016) in 6.875 lažje telesno poškodovanih (731 manj kot v letu 2016).

Med umrlimi v prometnih nesrečah je bilo največ voznikov osebnih avtomobilov (32) in motoristov (24), sledijo potniki v vozilih.

"Zabeležili smo izboljšanje pri pešcih in kolesarjih. Policija bo v letošnjem letu posebno pozornost namenila povečanju nadzora ter posebno pozornost za poenostavitev prekrškovnega postopka, saj ta danes predstavlja težavo pri izvajanju učinkovitega nadzora hitrosti na cestah. Poskušali bomo zagotoviti dodatne kadre za nadzor prometa," je povedal vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi (GPU) Ivan Kapun.

"Smo na isti ravni po številu smrtnih žrtev kot pred 60 leti, takrat pa je bilo občutno manj prometa. Po podatkih je stopnja motorizacije (osebna vozila) v letu 2017 kar 43-krat večja kot v letu 1957," je dodal direktor AVP-ja Igor Velov.

Največ nesreč zaradi hitrosti in alkohola

Na AVP-ju so analizirali lanske prometne nesreče po mesecih in med glavnimi vzroki za nastanek prometnih nesreč izpostavili neprilagojeno hitrost, alkohol in nepravilno stran oziroma smer vožnje. "V lanskem letu so bili na naših cestah najbolj ogroženi motoristi, ki vedno bolj precenjujejo svoje sposobnosti in podcenjujejo cesto, ki je ravno v spomladanskih mesecih zaradi peska in še ne segretega asfalta najbolj nevarna," so navedli.

Največ žrtev na slovenskih cestah je bilo v spomladanskih mesecih (marec–maj), saj je v tem času na naših cestah umrlo kar 40 ljudi oz. 38 odstotkov vseh umrlih udeležencev v cestnem prometu v lanskem letu. Poletni meseci (junij–avgust) so bili varnejši kot pretekla leta. Posebej izstopa september, saj je bil mesec z najmanjšim številom umrlih v zadnjem 25-letnem obdobju. Umrl je namreč en udeleženec v cestnem prometu.

G. C.