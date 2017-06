Akcija Čista nula, čista vest: Dve tretjini voznikov je napihalo pod dovoljeno mejo

V akciji je sodelovalo 619 voznikov in voznic

24. junij 2017 ob 10:57,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zavod Varna pot je v petek zvečer izvedel preventivno-izobraževalno akcijo Čista nula, čista vest, s katero so opozarjali na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. 67 odstokov sodelujočih je napihalo manj kot dovoljenih 0,24 mg alkohola/l izdihanega zraka.

Sodelavci Zavoda Varna pot so v petek v večernih in nočnih urah po ulicah, prireditvah in lokalih po Sloveniji mimoidoče in obiskovalce spodbujali k odgovornosti v prometu in trezni vožnji.

V akciji Čista nula, čista vest so nagovorili okoli 4.500 obiskovalcev prireditev in lokalov ter mimoidočih v mestih. Za sodelovanje v akciji se je odločilo 619 voznikov in voznic. 42 odstotkov jih je zapustilo lokale popolnoma treznih. "Če pa prištejemo še tiste, ki so napihali do dovoljene meje 0,24 mg/l, pa se ta procent povzpne na kar 67 odstotkov," so zapisali v Zavodu Varna pot.

"Neslavni rekorder je bil tokrat iz Brezovice in je napihal kar 2,04 mg alkohola / liter izdihanega zraka. Našim moderatorjem je obljubil, da bo poklical taksi, ko bo prišel iz lokala. Kaj je storil, ko so se vrata lokala zaprla, pa na žalost ne vemo," so še zapisali v sporočilu za javnost.

G. C.