Alde v Ljubljani: Ciljamo na vsaj 100 poslanskih mest

V Aldeju tudi SMC

3. junij 2017 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Svet evropske stranke Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (Alde) tokrat poteka v Ljubljani. Predsednik stranke Hans van Baalen je izrazil pričakovanje, da bodo na naslednjih volitvah dobili več kot 100 sedežev.

Na tokratnem srečanju pripravljajo manifest za prihodnje evropske volitve leta 2019, je na novinarski konferenci, ki se je je udeležil skupaj s slovenskim premierjem Mirom Cerarjem ter evropsko komisarko iz Slovenije Violeto Bulc, pojasnil Hans van Baalen. Ob tem je poudaril, da so za liberalce pomembne tudi nacionalne volitve. "Liberalci po Evropi smo ponosni na vašega premierja Cerarja, evropsko komisarko Violeto Bulc ter vse druge v Sloveniji, ki skrbijo, da liberalizem v Sloveniji funkcionira," je še dodal.

Cerar je poudaril, da je sam "velik zagovornik Evropske unije". "Prizadevam si za Evropo prihodnosti, ki bo šla v razvoj, ki bo v svetu konkurenčna in bo imela v mislih prihodnje generacije. Prizadevam si za Evropo, ki bo zagotavljala rast, bila razvojno moderna, ki se bo borila proti vsakemu populizmu ter izkrivljanju temeljnih demokratičnih vrednot, na katerih Evropa že 70 let živi v miru," je dodal premier Cerar.

Izrazil je željo, da bi bila Evropa in sedemindvajseterica v prihodnje še vedno enotna, vključujoča, solidarna in takšna, da bi znala prisluhniti državljanom po vsej Evropi, da bi znala vključevati tudi tiste, ki še niso v EU-ju, a so že del evropske družine. "Ob tem, ko zagovarjamo napredek, ne smemo pozabiti tudi na človeka," je dejal.

Bulčeva: Liberalni pogled gre do leta 2050

Bulčeva se je podobno kot že v svojem uvodnem nagovoru dotaknila predvsem tem, ki jih pokriva kot evropska komisarka - promet, a tudi razogljičenje ter digitalizacija. Ni se mogla izogniti vprašanjem o predlaganih rešitvah za cestninjenje v Evropi v prihodnje, ki so zadnje dni sprožili mnogo razprav ob predstavitvi zajetnega svežnja za posodobitev cestnega prometa.

"Pri iskanju učinkovitih rešitev za razvoj prometne infrastrukture smo se posluževali zelo liberalnega pogleda, ki gre do leta 2050. Morali smo razmišljati, kako bo promet in kakšne oblike prometa bomo uporabljali do takrat. Morali smo predreti mnoge tabuje, ki obstajajo v razmišljanjih o razvojnih trendih. Eden ključnih je bil način financiranja infrastrukture in kako zagotoviti, da se bo lahko cestni promet na digitalnem področju vključeval z vsemi drugimi prometnimi oblikami v multimodalne rešitve," je pojasnila.

Po besedah Bulčeve je bila zato odločitev zelo jasna, da je treba odpreti smernice razvoja v smeri digitalizacije, zaračunavanje cestnin pa usmeriti v princip 'onesnaževalec in uporabnik plača'. Ob tem pa je spomnila, da naj bi bile spremembe uveljavljene šele v letu 2027, torej je predvideno še prehodno obdobje.

Van Baalen: ZDA bodo spremenile stališče

Predsednik stranke Alde van Baalen je na vprašanja novinarjev komentiral umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma in prihodnost EU-ja brez Velike Britanije. Glede umika ZDA iz okoljskega sporazuma je spomnil, da bo morda v prihodnosti kak drug predsednik ZDA, ki bo razmišljal drugače in bodo morda tudi ZDA v prihodnje spremenile stališče.

Kar se tiče brexita, pa je poudaril, da gre "za odločitev Britancev, ki nam morda ni všeč, jo pa moramo spoštovati". Izrazil je obžalovanje, da številni mladi Britanci, ki so protestirali zaradi brexita, na referendum sploh niso šli. Ob tem pa ugotavljal, da bo treba najti hitro rešitev za finančna vprašanja, zaščititi britanske državljane v EU-ju in EU-državljane, ki živijo na Otoku. "Najti bo treba nov način sodelovanja, ne le gospodarskega, ampak tudi na drugih področjih," je še dodal.

