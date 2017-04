LDS gre na volitve z novo predsednico Anjo Fabiani

Volilni kongres LDS-a

22. april 2017 ob 16:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na volilnem kongresu LDS-a, nekoč vodilne vladajoče stranke v Sloveniji, so za novo predsednico izvolili Anjo Fabiani. Njen prvi cilj je vrnitev stranke v državni zbor.

"Ker pripadam veliki evropski liberalni družini, želim pomagati in pripomoči k temu, da se bo LDS ponovno vzpostavil. Kar je morda v tem trenutku najbolj pomembno, je vnesti tovrstno evropsko dimenzijo v slovensko politiko, da bo mogoče kaj narediti, ne samo blokirati in sesuvati zadev," je Anja Fabiani, doktorica znanosti, ki se sicer ukvarja z mednarodno diplomacijo in je koordinatorka članov Alde za Slovenijo, povedala na novinarski konferenci po kongresu. Na položaju je zamenjala Antona Anderliča.

Glede možnosti, ali jim lahko uspe preseči parlamentarni prag, Fabianova pravi, da so v stranki optimisti. "Če ne bi bili, se tega ne bi lotili. Če zastavljamo z novim programom, z novimi obrazi in sodelovalno politiko, potem mislim, da so naša izhodišča dobra," je dodala.

Novi podpredsedniki LDS-a so Marjan Šetinc, Luj Šprohar, Jadranka Vouk Železnik in Nastja Polajžer.

Al. Ma.