Ali bo DZ zaščitil NLB pred hrvaškimi sodišči?

Zakon o zaščiti NLB-ja bo obravnavan na četrtkovi izredni seji DZ-ja

17. julij 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kolegij DZ-ja je odločil, da bo DZ po nujnem postopku obravnaval predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB-ju. Izredna seja DZ-ja bo na sporedu v četrtek ob 12. uri.

Postopku nujne obravnave zakona je na kolegiju DZ-ja nasprotovala Levica. Po mnenju namestnice vodje poslanske skupine Levice Nataše Sukič se gre s tem zakonom "na glavo" in to celo v času medvladja. "Na glavo" je po njenem mnenju tudi privatizacija NLB-ja in zato bi bilo treba o tem znova premisliti, preden se vlečejo škodljive poteze.

Predlog zakona bo pred sejo DZ-ja v sredo obravnaval skupni odbor, ki je razširil predlog dnevnega reda s to točko, so sporočili iz DZ-ja.

Predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB-ju pred učinki sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog LB-ja je vlada sprejela v petek.

Zaščita pred hrvaškimi sodišči

Ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle, Mateja Vraničar Erman je povedala, da želijo z zakonom po eni strani zaščititi pred nezakonitimi izvršbami, ki jih je NLB deležen predvsem na Hrvaškem. Glede na to, da so hrvaška sodišča začela intenzivirati te postopke, je nevarnost izterjav vedno bolj realna, je povedala. Po drugi strani pa bi lahko neurejenost tega področja bistveno vplivala na kupnino v privatizacijskem postopku NLB-ja, kar bi lahko imelo pomembne finančne posledice za državo.

Kolegij DZ je danes na predlog državnega sveta tudi sklenil, da se predlog novele zakona o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnostih obravnava po skrajšanem postopku. Potrdili so še spremembe in dopolnitve pravilnika o mednarodni dejavnosti DZ-ja.

G. C.