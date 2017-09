Arriva Slovenija: Zaostrovanja stavke bodo vse samo poslabšala

Večina voznikov ne stavka

9. september 2017 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Arrivi Slovenija, kjer del voznikov avtobusov stavka že od ponedeljka, želijo dogovor skleniti z vsemi zaposlenimi in ne samo s stavkovnim odborom. Zaostrovanje stavke ni rešitev, poudarjajo.

Petkovo vabilo vodstva skupine Arriva Slovenija na skupni sestanek med vodstvom, stavkovnim odborom in predstavniki sindikatov podpisnikov trenutno veljavnih podjetniških kolektivnih pogodb v posameznih podjetjih je stavkovni odbor zavrnil in postavil nov ultimat. Če jim uprava podjetja do nedelje do 22. ure ne poda prvega približevalnega predloga na njihove zahteve, bodo stavko zaostrili.

"Še enkrat poudarjamo, da dogovor želimo doseči z vsemi predstavniki zaposlenih," so sporočili iz Arrive. Dodali so, da v petek, 84 odstotkov voznikov skupine Arriva Slovenija ni stavkalo. "V skupini Arriva Slovenija kljub stavki skoraj vse linije obratovale nemoteno" so zagotovili.

V poslovnih enotah Ljubljana in Ptuj v petek ni stavkal nihče, v Mariboru je stavkalo deset voznikov, v poslovni enoti Slovenska Bistrica pet, v Kopru sedem, v Novem mestu dva voznika. Največ, 65 voznikov od skupaj 193, jih je stavkalo v družbi Alpetour, ki skrbi za prevoze na Gorenjskem.

"Tiste, ki stavkajo, razumevajoč njihovo pravico do tega ravnanja, najsi bo razlog zanjo tak ali drugačen, pozivam, da se vrnejo na delovna mesta in da pomagajo, da s skupnimi močmi pogovore nadaljujemo in končamo kot uspešna organizacija, ki bo imela prihodnost tudi v bodoče," je pozval direktor in predsednik uprave skupine Arriva Slovenija Bo Karlsson.

G. K.