Vodstvo Arrive stavkovni odbor s sindikati povabilo na sestanek

Sestanek naj bi bil v ponedeljek

8. september 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo skupine Arriva Slovenija je stavkovni odbor in ostale reprezentativne sindikate v družbah povabilo na skupni sestanek, a v stavkovnem odboru še niso prepričani, ali se bodo sestanka udeležili.

"S strani vodje pogajalcev delodajalske strani smo včeraj prejeli dopis, ki nekako gre v tej smeri. Smo mu tudi odgovorili. V stavkovnem odboru bomo dejansko zadevo še enkrat preučili, tako da ne izključujemo tudi te možnosti," je povedal generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf.

Vodstvo je stavkovni odbor s sindikati namreč povabilo na sestanek po tistem, ko so bili obveščeni, da je stavkovni odbor ostale reprezentativne sindikate v družbah Arriva Slovenija obvestil, da je pripravljen za obdobje do podpisa podjetniške kolektivne pogodbe zamrzniti stavko in pri dogovoru za zvišanje urne postavke ter prenovi podjetniške kolektivne pogodbe sodelovati tudi z njimi.

Odločitev bo padla kmalu

To odločitev vodstvo Arriva Slovenija pozdravlja, saj je bil eden izmed njihovih predlogov za mirno rešitev spora poleg mediacije tudi vključitev ostalih sindikatov, kar pa je stavkovni odbor do zdaj vztrajno zavračal. Vodstvo pričakuje, da bodo do ponedeljka, če stavkovni odbor potrdi udeležbo, uskladili svoja stališča in enotno zastopali delojemalsko stran.

Volf je ob tem pojasnil, da se bodo dokončno odločili popoldne, pri odločitvi pa bodo upoštevali, kako se je delodajalec odzival na stavko in na kakšen način jo je poskušal onemogočati. "Potem bomo sporočili, ali smo se pripravljeni v pravem pomenu besede sestati tudi z ostalimi sindikati," je dejal Volf.

Vodstvo: Skoraj vse linije so obratovale nemoteno

Iz skupine Arriva Slovenija so sicer še sporočili, da v četrtek 88 odstotkov voznikov ni stavkalo in so kljub stavki skoraj vse linije obratovale nemoteno.

V poslovnih enotah Ljubljana in Ptuj četrti dan stavke ni stavkal nihče, v Mariboru je stavkalo deset voznikov, v poslovni enoti Slovenska Bistrica pet, v Kopru trije, v Novem mestu pa en voznik. Največ, 55 voznikov od skupaj 193, jih je stavkalo v družbi Alpetour, ki skrbi za prevoze na Gorenjskem.

"Stavka ni primerna oblika izražanja nezadovoljstva"

Vodstvo stavkovni odbor še vedno poziva, da neha javnost zavajati z neresničnimi podatki o udeležbi v stavki in s tem ustvarjati napačno podobo o dejanskem stanju, potnikom pa povzročati nepotrebne skrbi. Kot primer zavajanja so navedli četrtkovo poročanje o začetku stavke na Dolenjskem, kjer pa je stavkal le en voznik, in sicer član stavkovnega odbora. "Ostali vozniki se stavki ne pridružujejo, saj vedo, da stavka ni primerna oblika izražanja nezadovoljstva za dosego ciljev. V novomeški enoti so bile tudi včeraj izvedene vse linije," so pojasnili.

Stavkovni odbor te očitke zavrača in vztraja pri tem, da ne stavka le peščica voznikov. "Danes je že peti dan stavke in po informacijah, ki jih imam, se bodo danes v Kranju na avtobusni postaji zbrali vsi stavkajoči, ki stavkajo na Gorenjskem, tako da bodo delodajalcem in slovenski javnosti jasno, glasno in odločno pokazali in dokazali, da jih ni samo peščica, ampak da gre za organizirano skupino ljudi, ki želi samo pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo," je povedal Volf.

Sa. J.