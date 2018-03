Bančna preiskovalna komisija naj bi delo končala 10. aprila

Komisiji bo najverjetneje uspelo delo končati še pred iztekom mandata DZ-ja

30. marec 2018 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Preiskovalna komisija državnega zbora o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu je na seji že obravnavala osnutek končnega poročila. Njen predsednik Anže Logar pa je sporočil, da bo delo predvidoma končala 10. aprila.

S poročilom se bo nato predvidoma v aprilu na eni izmed izrednih sej seznanil še DZ. To je sicer že druga parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z bančno luknjo. Prva je pod vodstvom Marka Pogačnika s SDS-a delovala v prejšnjem sklicu DZ-ja, a zaradi predčasnih volitev ni končala svojega dela. Tokrat naj bi torej komisija še pravočasno končala poročilo.

Komisija, ki preiskuje vzroke in odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013, je zaslišanja začela spomladi 2016. Sprva se je posvetila ugotavljanju smiselnosti nadzorovane likvidacije Factor banke in Probanke, nato dogajanju v NLB-ju in Novi KBM. Zaslišala je nekdanje finančne ministre in predsednike vlad. Predsednik komisije Anže Logar (SDS) pa je vmes večkrat opozoril na težave pri pridobivanju dokumentov, predvsem iz NLB-ja.

Komisija je po zaslišanjih akterjev, povezanih z delovanjem Factor banke in Probanke, pripravila prvo delno vmesno poročilo. To je sredi lanskega novembra v DZ-ju dobilo široko podporo. V njem je komisija izpostavila slabe bančne prakse, za katere naj bi bili odgovorni uprave in nadzorni svet, pa tudi bančni regulator.

La. Da.