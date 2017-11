Bervar: Kljub majhnosti nasproti imperialističnim silam smo obdržali identiteto

Spominska slovesnost ob obletnici konca soške fronte

25. november 2017 ob 18:54

Miren - MMC RTV SLO

V počastitev 100. obletnice konca soške fronte so ob pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju na slavnostni prireditvi med drugim v kamnitem stolpu odkrili Ples življenja in smrti slikarja Rudija Španzla.

Slavnostni govornik na prireditvi predsednik državnega sveta Mitja Bervar je uvodoma spomnil na krvavi davek, ki so ga vzele vojne na slovenski zemlji. Zbrane sta pozdravila tudi župan mirensko-kostanjeviške občine Mavricij Humar in direktor generalnega pokrovitelja projekta Jože Mermal.

Pomnik na Cerju je po Bervarjevih besedah zelo pomemben za preteklost in prihodnost. Govori o naših prizadevanjih za suverenost, o dolgem boju za naše mesto v družbi enakopravnih narodov in mednarodni skupnosti, je dejal in še poudaril: "Kljub številčni majhnosti in velikim silam, ki so zasledovale svoje imperialistične interese, smo obdržali svojo identiteto in na koncu dosegli uresničitev tisočletnih želja in sanj naših prednikov."

Pomnik na Cerju bo zaživel v vsej svoji polnosti, ko bo v skladu s programsko zasnovo napolnjen z vsebino, ki bo prikazovala narodnostni boj in življenje prebivalcev skozi vsa odločilna zgodovinska obdobja za slovenski narod.

Ples življenja in smrti

Del tega je tudi tema, kateri je posvečena slika Ples življenja in smrti. Gre za pomemben del zbirke, ki opominja na grozote prve svetovne vojne in drugih vojn ter žrtve, ki jih je ob tem utrpel slovenski narod, so v vabilu na prireditev sporočili organizatorji.

Zaradi tega sta pomnik na Cerju in z njim slika Ples življenja in smrti, nekakšna slovenska Guernica, zelo pomembna. "Govorita o tem, da smo kljub vsem zgodovinskim vihram, strašanskim pritiskom velikih sil z vseh strani, kot številčno majhen narod na prepišnem koščku zemlje na geostrateško pomembni točki vse to preživeli in smo danes suveren narod, s svojo državo, enakopravno članico mednarodne skupnosti in najpomembnejših evropskih političnih in varnostnih integracij," so še zapisali.

Pobuda za projekt, so ga pripravili državni svet, Občina Miren-Kostanjevica in družba BTC iz Ljubljane, se je pojavila ob bližajočih se več obletnicah, povezanih s prvo svetovno vojno, ki je v slovenskem kolektivnem spominu sicer navzoča, a premalo poznana in ozaveščena, predvsem pa z dogajanjem na soški fronti, kjer je svoja življenja dalo veliko slovenskih mož in fantov. Poleg ljubljanskega BTC je projekt nastanka umetniškega dela podprlo tudi več drugih pokroviteljev.

