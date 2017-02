Brglez Vatikanu hvaležen za prave usmeritve v zahtevnih razmerah

Drugi dan obiska v Vatikanu namenjen razpravi o medkulturnem dialogu

2. februar 2017 ob 16:41

Rim - MMC RTV SLO/STA

Predsednik državnega zbora Milan Brglez se je drugi dan obiska v Vatikanu sestal s predsednikom Papeškega sveta za kulturo, kardinalom Gianfrancom Ravasijem. Strinjala sta se, da je medkulturni dialog ključen za razvoj družb in sobivanje kultur.



Brglez se je zahvalil svetemu sedežu, da še vedno kaže pravo smer v zahtevnih razmerah, s katerimi se spoprijema mednarodna skupnost. Izrazil pa je tudi hvaležnost za podporo v času slovenskega osamosvajanja.

Kardinal Ravasi pa je na temo medkulturnega dialoga izpostavil pomen ustanove Corte dei Gentili, znotraj katere je potekalo več razprav prav na temo medkulturnega dialoga. Brglez se je ob tem strinjal, da bi lahko eno izmed razprav znotraj tega okvira lahko gostila tudi Slovenija.

Delegacija državnega zbora, v kateri sta poleg Brgleza še poslanec SMC-ja Mitja Horvat in poslanka NSi-ja Ljudmila Novak, se je sešla še s predstojnikom I. sekcije za splošne zadeve Giovannijem Becciujem, v načrtu pa je še srečanje s Skupnostjo svetega Egidija. Brglez bo program v Vatikanu sklenil s pogovorom s slovenskim kardinalom Francem Rodetom.

Delegacija govorila tudi o arbitraži

Delegacija je obisk v Vatikanu začela v sredo, ko jo je na splošni avdienci sprejel papež Frančišek. Z dekanom kardinalskega zbora, kardinalom Angelom Sodanom, so med drugim govorili o vprašanju arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško. V Vatikanu se sicer glede tega vprašanja niso podrobneje opredeljevali.

Brglez se je v sredo popoldne srečal tudi s prefektom Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju Petrom Turksonom, s katerim sta se strinjala, da je aktualna begunsko-migracijska kriza velik izziv ne samo za evropske države, ampak tudi za celotno mednarodno skupnost. Kot so danes še sporočili iz DZ-ja, je Brglez predstavil prizadevanja Slovenije v reševanju begunske krize in izpostavil pomembno vlogo Svetega sedeža in papeža pri tem vprašanju.

L. L.