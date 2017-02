Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Sveti sedež je bil med prvimi, ki so priznali Slovenijo kot samostojno državo - 13. januarja 1992. Foto: Reuters Papeža je delegacija pod vodstvom Brgleza ponovno povabila na obisk Slovenije v tem ali prihodnjem letu. Foto: BoBo VIDEO Brglez na obisku v Vatikanu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brglez z delegacijo v Vatikanu išče zaveznike (tudi) glede arbitraže

Slovenska delegacija v Vatikanu

1. februar 2017 ob 14:18

Rim - MMC RTV SLO/STA

"Naše pričakovanje je, da bo Sveti sedež odigral podobno vlogo, kot jo je ob sklenitvi arbitražnega sporazuma, tudi ko bo prišlo do izvajanja odločitve," je ob obisku Svetega sedeža dejal predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Predsednik državnega zbora se je z delegacijo v okviru delovnega obiska v Vatikanu sešel s papežem Frančiškom in dekanom kardinalskega zbora, kardinalom Angelom Sodanom. Med drugim so govorili tudi o vprašanju arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer Brglez pričakuje, da bo Vatikan odigral določeno vlogo. "Naše pričakovanje je, da bo Sveti sedež odigral podobno vlogo, kot jo je ob sklenitvi arbitražnega sporazuma, tudi ko bo prišlo do izvajanja odločitve, ker je treba mednarodne pogodbe in odločitve mednarodnih tribunalov pač spoštovati," je v povezavi z vprašanjem hrvaškega priznanja odločitve arbitraže povedal Brglez.

Ob tem je dodal, da se v Vatikanu glede tega vprašanja sicer niso podrobneje opredeljevali: "Mislim, da bodo kaj naredili. Vsekakor pa se ne smejo opredeljevati in postaviti na katero koli stran, če želijo odigrati svojo vlogo."

Papeža povabili na obisk

Delegacija državnega zbora, v kateri so še poslanca Mitja Horvat (SMC) in Ljudmila Novak (NSi) ter generalna sekretarka DZ-ja Uršula Zore Tavčar, se je sestala s papežem Frančiškom, ki jih je sprejel na splošni avdienci. Kot je za STA povedal Brglez, so se papežu zahvalili ob 25-letnici priznanja in navezave diplomatskih odnosov. Sveti sedež je bil namreč med prvimi, ki so priznali Slovenijo kot samostojno državo - 13. januarja 1992. Dva dni pozneje je sledila še večina držav tedanje Evropske gospodarske skupnosti.

Poleg tega so papeža ponovno povabili na obisk Slovenije v tem ali prihodnjem letu, hkrati so se mu zahvalili tudi za "moralno vodstvo, ki ga daje Evropi v teh kritičnih časih, in za njegovo zavzemanje za malega človeka oz. tiste, ki so pomoči najbolj potrebni", je še povedal predsednik DZ-ja in dodal, da se papež na povabilo na obisk ni podrobneje odzval, saj to tudi ni običajno ob takih dogodkih, "je bil pa zelo vesel potice", ki so mu jo prinesli v dar.

"Vatikan zagovarja pot dialoga"

Na pogovorih s kardinalom Sodanom so se bolj posvetili vsebinskim pogovorom. Brglez je spomnil, da je bil Sodano eden glavnih pogajalcev sporazuma z Vatikanom, ki je, kot je dejal, "razrešil marsikatero vprašanje in nakazal, kako je mogoče še naprej graditi dodatne poti dialoga med Cerkvijo in državo". S Sodanom so govorili tudi o aktualnih vprašanjih, ki tarejo Evropo in svet. "Vatikan zagovarja pot dialoga, ki mora biti vključujoča," je povzel Brglez. S kardinalom so govorili tudi o vprašanju arbitraže med Slovenijo in Hrvaško.

Dotaknili so se še vprašanja migracij, pri tem pa posredno tudi novele slovenskega zakona o tujcih.

Na ogled vatikanske knjižnice

V okviru obiska si bo delegacija ogledala še vatikansko knjižnico, kjer se bodo srečali s prefektom knjižnice Cesarom Pasinijem ter nekdanjim slovenskim veleposlanikom pri Svetem sedežu in dolgoletnim direktorjem kataloga v vatikanski knjižnici Ivanom Rebernikom. Zvečer bo Brglez priredil še sprejem za Slovence v ustanovah Svetega sedeža, na papeških univerzah in v zavodih, v četrtek pa bodo nadaljevali srečanja s predstavniki Vatikana. Delovni obisk bodo sklenili s srečanjem s slovenskim kardinalom Francem Rodetom.

Obisk delegacije DZ-ja pri papežu Frančišku je bil že drugi visok obisk iz Slovenije v zadnjih nekaj mesecih. Nazadnje se je v Vatikanu na uradnem obisku oktobra lani mudil predsednik republike Borut Pahor.

