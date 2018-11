Cengiz Insaat ne bo gradil druge cevi predora Karavanke

Državna revizijska komisija izločila ponudbo turškega podjetja

30. november 2018 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Turško podjetje Cengiz Insaat po informacijah TV Slovenija ne bo gradilo druge cevi karavanškega predora. Državna revizijska komisija naj bi ga izločila, potem ko so se na izbiro Darsa pritožila tri gradbena podjetja, ki so prav tako sodelovala pri razpisu za gradnjo karavanškega predora. Kot je znano, je imel Cengiz Insaat med vsemi ponudniki največ izkušenj z gradnjo predorov in je ponudil najnižjo ceno.

Spomnimo, Družba za avtoceste Republike Slovenije je konec julija za izvajalca del za gradnjo druge cevi karavanškega predora izbrala turško podjetje Čengis Inšat. Konec avgusta so se na odločitev DARSA pritožili trije, Gorenjska gradbena družba, Euroasfalt in Kolektor CGP, ki so prav tako sodelovali na razpisu. In po naših informacijah so s pritožbo uspeli ter turško podjetje iztisnili iz igre.

Državna revizijska komisija, ki že skoraj 60 dni odloča o tem, ali je Čengis upravičeno zmagal na razpisu, je po naših informacijah že odločila. Na naše vprašanje, kaj so odločili, so na Državni revizijski komisiji odgovorili, da odločitve še niso izdali. Da je odločitev uradno objavljena šele, ko so o tem obveščene vse vpletene strani, so zapisali na komisiji. Po naših informacijah pa bo odločitev uradno znana naslednji teden.

Izločeni zaradi neustreznih dokazil?

In zakaj naj bi bilo turško podjetje izločeno? Neuradno vzroki tičijo v tehnikalijah in ustreznih dokazilih. Na primer, Čengis naj ne bi predložil vseh potrebnih dokazil, ki jih morajo imeti odgovorni vodje del na gradbiščih, težava naj bi bila tudi v kaznovanosti enega od vodilnih v podjetju Čengis.

Če bo Državna revizijska komisija res izločila turško ponudbo, bo strokovna komisija DARS-a morala proučiti preostale ponudbe. GRF Ko je znano, je druga najboljša ponudba gorenjska gradbena družba, ki je od turške ponudbe dražja za 15 milijonov evrov, Sarajevski Euroasfalt za 17 milijonov evrov, Petričev Kolektor CGP pa je s sto devetimi milijoni evrov od Turkov dražji za 20 milijonov evrov.

Slovenska podjetja nimajo izkušenj

Kaj ta odločitev pomeni za postopek oziroma za začetek gradnje Karavanškega predora? Če bo turško podjetje Čengis izpadlo, bo po naših informacijah DARS proučil preostale ponudbe. Ko bodo izbrali ponudnika, pa so zelo verjetne nove pritožbe. Odgovor torej je, da se bo gradnja druge cevi karavanškega predora na slovenski strani močno zamaknila. To pa lahko ogrozi ves projekt, saj so Avstrijci z gradnjo druge cevi začeli že septembra.

Naši viri pri tem pravijo, da so pritožbe slovenskih podjetij nujne, saj slovenska podjetja nimajo izkušenj z gradnjami predorov, te reference pa bi dobili, če bi bili uspešni na razpisu za gradnjo druge cevi karavanškega predora. In zakaj so reference tako nujne? Po naših informacijah zaradi gradnje Drugega tira Koper Divača. V ozadju gradnje druge cevi je torej borba za gradnjo Drugega tira, kjer se bo obrnila milijarda evrov. Naši viri še dodajajo, da bodo pritožbe toliko časa, dokler ponudbe za gradnjo karavanškega predora ne bo dobilo podjetje Kolektor CGP Stojana Petriča.

Vesna Zadravec, Televizija Slovenija